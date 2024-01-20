Гусев побил рекорд Шипачева по ассистам в одной регулярке за «Динамо» (50). Никита – лидер гонки бомбардиров КХЛ

Теги Динамо Минск КХЛ рекорды Вадим Шипачев Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев побил рекорд Вадима Шипачева по ассистам за «Динамо» в сезоне.

31-летний форвард «Динамо» отметился двумя ассистами в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

Гусев, таким образом, побил рекорд Шипачева по количеству передач в одной регулярке за бело-голубых. У Никиты сейчас 50 ассистов.

На счету Гусева также 19 голов в 52 матчах. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, имея 69 очков. Статистика Никиты – здесь.

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13 комментариев
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Вот что пиво животворящее делает! Обожаю Гусева .
+18
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+17
заходишь в новость в НХЛ про статистику там все подробно расписано,а в про КХЛ нет информации сколько игр сыграл Шипачев ,в каком это сезоне было,какой рекорд всей лиги и ТД.
+5
0
+5
Ответ Machine Head
Вот что пиво животворящее делает! Обожаю Гусева .
живое
+5
-1
+4
Ответ Machine Head
Вот что пиво животворящее делает! Обожаю Гусева .
Привет Константин, ну кто теперь на второй строчке, а то вчера раструбили, СКА обошли Динамо! Ну теперь Спартак!
+4
0
+4
А у Жозе он был сбитый летчик
+5
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+3
сильный игрок
+4
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+3
Всё бы так пили!!!
+2
0
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А может и надо пить пиво а)))))
+2
0
+2
Ответ Валерий Сергеевич
Привет Константин, ну кто теперь на второй строчке, а то вчера раструбили, СКА обошли Динамо! Ну теперь Спартак!
Привет , Сергеич . Эти черти упрутся против Динамо .
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Красавец! В Динамо и Шипачев играл здорово, а у Гусева еще лучшие игры впереди!!
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Ответ Sergei Spinafly
А у Жозе он был сбитый летчик
Жозе сам сбитый))
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Ответ Machine Head
Привет , Сергеич . Эти черти упрутся против Динамо .
Да, у них серия поражений затянулась, но это их проблемы, а нам нужно только побеждать.
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