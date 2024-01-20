Гусев побил рекорд Шипачева по ассистам в одной регулярке за «Динамо» (50). Никита – лидер гонки бомбардиров КХЛ

Никита Гусев побил рекорд Вадима Шипачева по ассистам за «Динамо» в сезоне.

31-летний форвард «Динамо» отметился двумя ассистами в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

Гусев, таким образом, побил рекорд Шипачева по количеству передач в одной регулярке за бело-голубых. У Никиты сейчас 50 ассистов.

На счету Гусева также 19 голов в 52 матчах. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, имея 69 очков. Статистика Никиты – здесь.