Гусев установил рекорд «Динамо» по очкам за одну регулярку – 70. Он превзошел Шипачева

Никита Гусев установил рекорд «Динамо» по очкам за одну регулярку.

Форвард «Динамо» набрал 70 (19+51) очков в сезоне и установил новый рекорд клуба по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Вадиму Шипачеву – 68 очков в сезоне 2018/2019.

Напомним, Гусев 3 (1+3) очка против минского «Динамо» (4:1).