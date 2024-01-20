Гусев установил рекорд «Динамо» по очкам за одну регулярку – 70. Он превзошел Шипачева
Никита Гусев установил рекорд «Динамо» по очкам за одну регулярку.
Форвард «Динамо» набрал 70 (19+51) очков в сезоне и установил новый рекорд клуба по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.
Предыдущее лучшее достижение принадлежало Вадиму Шипачеву – 68 очков в сезоне 2018/2019.
Напомним, Гусев 3 (1+3) очка против минского «Динамо» (4:1).
Рома Ротенберг, большое тебе человеческое спасибо от всех болельщиков московского "Динамо". Такой подарок сделал.
Поздравление Никите, но самое главное впереди!
ДУМАЮ К ЛЕДЛВОМУ В ПИТЕРЕ ПОЖАРНЫЙ НАРЯД СРАЗУ)