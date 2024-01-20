Гусев установил рекорд «Динамо» по очкам за одну регулярку – 70. Он превзошел Шипачева

Теги КХЛ рекорды Вадим Шипачев Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев установил рекорд «Динамо» по очкам за одну регулярку.

Форвард «Динамо» набрал 70 (19+51) очков в сезоне и установил новый рекорд клуба по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Вадиму Шипачеву – 68 очков в сезоне 2018/2019.

Напомним, Гусев 3 (1+3) очка против минского «Динамо» (4:1). 

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14 комментариев
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Ротенберг, конечно, гений))
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Гусяра - монстр просто! Подкидка на четвертый гол на Уила - это было очень круто. На сотку очей Никитос идёт в регулярке, если продолжит в том же духе. Неплохо так для пивного алкоголика.)))
Рома Ротенберг, большое тебе человеческое спасибо от всех болельщиков московского "Динамо". Такой подарок сделал.
+14
-1
+13
1+3=3? 🤣
+13
-1
+12
Отличных парнишек мы из СКА подбираем)))
Поздравление Никите, но самое главное впереди!
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+2
Ответ 5kywn5cddd
Поедет пробывать в НХЛ или всё? Тут он все доказал.
В 31 год ехать в НХЛ - такое себе занятие🤷🏻‍♂️
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Поедет пробывать в НХЛ или всё? Тут он все доказал.
+3
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Жатетский гусь он такой
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Жатецкий красава! Мажор, кусай локти !
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Жатецкий красава! Мажор, кусай локти !
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Возвращайся к нам, Гусь!
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Ответ dmitriy1981
Ротенберг, конечно, гений))
Все ждут уже плей офф и 4-0 от ЦСКА.
ДУМАЮ К ЛЕДЛВОМУ В ПИТЕРЕ ПОЖАРНЫЙ НАРЯД СРАЗУ)
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Ответ 5kywn5cddd
Поедет пробывать в НХЛ или всё? Тут он все доказал.
Он, конечно, хотел бы. И семья его в Америке, как я понимаю. Но сомневаюсь, что его возьмут куда-нибудь. Слишком медленный и мягкий игрок для НХЛ.
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