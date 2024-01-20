Кудашов про 4:1 с минским «Динамо»: «Вчера у нас тренировался один состав, сегодня в корне все поменялось. Но хоккеисты справились с задачами»

Теги Алексей Кудашов Динамо Минск КХЛ Никита Гусев Динамо Егор Римашевский Алексей Зайцев Хоккей

Алексей Кудашов подвел итоги матча с минским «Динамо».

– Игра получилась сложной, но очень интересной. Было много изменений в составе – из-за этого поменялся функционал многих игроков. Кому-то пришлось взвалить на себя лидерские позиции и получить больше игрового времени.

Считаю, что хоккеисты сегодня справились со своими задачами – была хорошая самоотдача. За несколько смен все перестроились и сыграли очень прилично.

– Насколько сложно для вас работать в таких экстремальных условиях?

– Прошлые сезоны нас многому научили и закалили – в ковидное время бывало и похлеще. Проблема на сегодняшний день была в том, что вчера тренировался один состав, а сегодня в корне все поменялось. Алексей Зайцев очень хорошо сыграл, молодец.

Некоторые ребята из молодежной команды сегодня приходили на тренировку на малой арене с МХЛ, но нам пришлось их срочно перевести сюда. Если бы мы в таком составе провели хоть одну тренировку, то было бы лучше – сегодня все было как с чистого листа. Некоторое время в начале матча нам потребовалось для того, чтобы перестроиться.

– Вы много раз говорили о том, что пробуете разные сочетания и сегодня первое звено было таким, как на предсезонке. Насколько довольны тем, что работа на летних сборах приносит плоды в такой момент?

– В таких ситуациях все решает системность – каждый знает, на каком месте он должен находиться. За короткое время очень сложно найти химию. Мы знаем потенциал и возможности разных игроков - понимаем, кто с кем может сыграть и на какие роли они претендуют.

Если привести пример с Егором Римашевским, то по юниорам, в молодежке и в сборной он всегда играл на лидирующих позициях. На коротком промежутке за счет системности можно решить определенные вопросы.

– Может ли вас еще чем-то удивить Никита Гусев? Он сегодня переписал два рекорда Клуба!

– Сегодня многие примерили на себя новые роли, но Никиты это не касается. Он был одним из лидеров и остался им – сыграл на своем уровне, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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2 комментария
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Молорики, хорошо отыграли и в обороне и в нападении.
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Гусь шикарный нап !!! Никитос, не подведи в плей-офф !!!
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