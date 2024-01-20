Гавриков о победе на Олимпиаде: «Такими вещами не насыщаешься. Лучшее чувство, которое хочется повторить»

Владислав Гавриков вспомнил победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

– Обидно было, когда перед самым Пекином НХЛ из-за очередной вспышки ковида не отпустила игроков на Олимпиаду? Вы бы там в топ-4 защитников сборной России играли бы наверняка. А то и в первой паре.

– Было бы классно съездить и сыграть, конечно.

– Или вы уже после Пхенчхана сыты олимпийским золотом?

– Да нет, вы что! Такими вещами никогда не насыщаешься. Много раз слышал, что, когда ребята выигрывают Кубок Стэнли, еще больше хотят сделать это еще раз. Это самое лучшее чувство, которое хочется повторить. А тут еще и с сильнейшими, и против сильнейших. Но получилось так, как получилось. Были причины и у лиги, и у клубов, чтобы нас не отпускать.

– Болезненно отреагировали?

– Ребята хотели поехать. Все были готовы. Но такая была ситуация в мире.

– Теперь эта ситуация такая, что вообще непонятно, когда сборная где-либо на официальных турнирах сыграет.

– Как будет – так будет. К сожалению, тут от нас ничего не зависит.

– Вы играли на ЧМ-2019, когда у сборной России собрался состав мечты. У вас есть понимание, как могли тогда проиграть в полуфинале финнам без единого энхаэловца и те в итоге выиграли первенство?

– В один день может случиться все, что угодно. Какой бы у вас ни был крутой состав или, наоборот, насколько плохо вы бы ни играли на турнире, вы всегда можете один матч проиграть, а другой – выиграть, провести игру жизни.

Поэтому серии плей-офф и длинные, чтобы нивелировать эти моменты случайности. Я никогда не относился к чему-либо в хоккее как к гарантии, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».