Владислав Гавриков рассказал о своей реакции на лысину Артемия Панарина.

– Когда вы приехали из СКА в « », с Сергеем Бобровским вам помогали?

– Когда я приехал, ребята помогали мне в раздевалке вообще со всем. Во-первых, потому что для меня это был новый мир, а во-вторых, шел плей-офф, невероятное напряжение. Когда я узнал, что мне нужно будет играть, то был в шоке. Мне нужно было быстро войти в систему, и на первых тренировках Тема [Панарин] мне постоянно подсказывал.

А Алиса с Олей (жены Панарина и Бобровского – прим. Sports.ru) взяли под крыло Настю, всегда были с ней на связи. С Панариным мы познакомились на чемпионате мира и с тех пор дружим семьями.

– Как думаете, почему он в последние годы так закрылся от внешнего мира?

– Главное, что он остался очень открытым для своих друзей и семьи. В этом плане не изменилось ничего. Все видят, что Панарин очень хорошо играет. Он поступает так, как ему сейчас комфортно. А все остальное – пустой шум.

– Обалдели, когда увидели его лысым?

– Да, был в шоке, но меня уже предупредили об этом. Если бы мне не сказали заранее, то челюсть точно отвалилась бы. У Алисы (жены Панарина – прим. Sports.ru), слышал, реакция была – космос, она же первая столкнулась с этим.

– Все гадают, что было причиной стрижки. Смена имиджа после неудачного плей-офф?

– Возможно. Главное, что ему так комфортно. И, как видим, волосы отрастают. А то иногда бывает, что состриг – и все, больше нормально не растут, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».