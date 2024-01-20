Гавриков уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Все будут рады, мы станем свидетелями исторического момента»

Владислав Гавриков уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

– Уверены, что Ови побьет рекорд Гретцки?

– Да. Все будут рады, и мы станем свидетелями исторического момента.

– Александр Алексеев рассказал, что они его в «Вашингтоне» называют «Старый».

– Он и сам пару раз говорил мне: «Как дела, старина?» Но если ему ребята говорят, имея в виду возраст, то вообще это просто оборот речи, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».

Напомним, Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 38-летний россиянин забросил 830 шайб в лиге и отстает на 64 от Уэйна Гретцки.