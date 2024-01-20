Гавриков уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Все будут рады, мы станем свидетелями исторического момента»

Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Владислав Гавриков Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Гавриков уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

 – Уверены, что Ови побьет рекорд Гретцки?

 – Да. Все будут рады, и мы станем свидетелями исторического момента.

 – Александр Алексеев рассказал, что они его в «Вашингтоне» называют «Старый».

 – Он и сам пару раз говорил мне: «Как дела, старина?» Но если ему ребята говорят, имея в виду возраст, то вообще это просто оборот речи, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».

Напомним, Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 38-летний россиянин забросил 830 шайб в лиге и отстает на 64 от Уэйна Гретцки.

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13 комментариев
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Просто из математических соображений - это сколько ему сезонов еще надо отыграть - 6? Ну ну. К сожалению уже очевидно, что не побьет(
+10
-6
+4
Что побьет сомневаюсь, но даже если это и произойдет , то он все равно не встанет рядом с ним , где Гений и где Офис.
+6
-2
+4
Ответ Splin
серьезно подготовиться и 3 по 20
"серьезно подготовится" - это как? бухнуть с Кожевниковым и Гавриковым в бане? чувствуется, скоро за неверие в побитие рекорда Грецки Овечкиным иноагентом объявят... Саша, сделает без сомнений, побьет рекорд к марту этого года, будет вваливать по 6 за матч.
+8
-4
+4
Пока вообще нет предпосылок для побития рекорда, ибо он закинул только 8 шайб за половину сезона. Но, речи об этом приходится видеть каждый день
+8
-7
+1
Я уже был свидетелем рекорда.
Достаточно.
Тем более реальных шансов на новый нет
+1
0
+1
Ответ 1960лоцман
Что побьет сомневаюсь, но даже если это и произойдет , то он все равно не встанет рядом с ним , где Гений и где Офис.
Если бы не два локаута и ковидный сезон, то кто знает, что было бы с рекордом прямо сейчас…
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
А паренёк то неглуп))
0
0
0
Ответ Maxim Shumov
Пока вообще нет предпосылок для побития рекорда, ибо он закинул только 8 шайб за половину сезона. Но, речи об этом приходится видеть каждый день
ну еще шайб 5/10...потом подогтовиться как следует и 3 по 20
+3
-3
0
Ответ Splin
ну еще шайб 5/10...потом подогтовиться как следует и 3 по 20
Чего уж там, 3 по 50 можно. Он же не стареет и пузо не отращивает)
+6
-6
0
Ответ miha823@gmail.com
"серьезно подготовится" - это как? бухнуть с Кожевниковым и Гавриковым в бане? чувствуется, скоро за неверие в побитие рекорда Грецки Овечкиным иноагентом объявят... Саша, сделает без сомнений, побьет рекорд к марту этого года, будет вваливать по 6 за матч.
Может у Кросби спрочить 😊✌️😎
+1
-1
0
Ответ Splin
серьезно подготовиться и 3 по 20
Да за что же вы так русских то не любите?! Понятно же, что 2x30!
0
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