Гавриков об отказе Проворова надевать радужный свитер: «Его право! Так и должно быть в нормальном мире. Преследовать человека за взгляды и мысли нельзя»

Теги Филадельфия Коламбус Лос-Анджелес Джон Торторелла НХЛ Владислав Гавриков Иван Проворов Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Гавриков вспомнил поступок защитника Ивана Проворова.

Проворов в прошлом году отказался надевать радужный свитер.

– В прошлом сезоне Проворов сильно нашумел в НХЛ своим отказом выходить на раскатку в радужном свитере.

– Его право! Так и должно быть в нормальном мире, что у любого человека должна быть возможность выбора, и никто тебя за него не вправе осуждать. Это не противозаконно – вот что главное. А преследовать человека за взгляды и мысли нельзя.

– Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, с которым вы работали в «Коламбусе», Проворова и его право на выбор поддержал, и это был поворотный момент во всей этой истории.

– Да. Это тоже классно и важно, что у него была поддержка, тем более от тренера с таким авторитетом, как у Тортореллы. Ваню могли «задушить», но слава Богу, что руководство проявило понимание в такой непростой ситуации. Считаю, оно все сделало правильно.

– Такое впечатление, что после Проворова вся лига и все клубы стали вести себя в этом отношении по-другому. Летом Гэри Беттмэн даже запретил эти «Дни гордости».

– Да, все верно. У нас, например, при мне никаких акций не было, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».

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23 комментария
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Хорошо, что на родине Владислава и Ивана никого не преследуют за взгляды и мысли
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Свобода слова-это когда ты можешь высказывать свое МНЕНИЕ (а не оскорбления, как у нас любят считать) и оставаться на свободе без уголовного преследования.
Все остальное-влажные фантазии любителей диктатур и прочих фанатов жёсткого сапога на лице.
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лол. а кто его преследовал-то? )))
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лицемерие какое-то. верховный суд приравнял "камминг-аут" к террористической деятельности. сказать, что ты гей нынче уголовное преступление. офигеть свобода в нормальном мире.
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Свобода - это не вседозволенность!
99.9999 процентов населения земли не понимают смысла свободы вообще.
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Ответ Andrey Bokov
Враньё. Ничего подобного Верховный Суд не говорил.
да-да, оговорился - не верховный суд, а минюст. и что с того? по факту то верно, читайте - https://lenta.ru/news/2024/01/19/obnarodovan-tekst-resheniya-verhovnogo-suda-o-lgbt-dvizhenii/

"В конце декабря 2023 года Минюст приравнял каминг-аут (то есть заявление о принадлежности к ЛГБТ-движению) к экстремизму, то есть фактически признал подобные заявления недопустимыми. Несоблюдение запрета может повлечь административную и уголовную ответственность."
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Мужик, уважаю.
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Молодец Ванька. А то сегодня свитер надень, а завтра в шопу отдашься.
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Ответ RealFlector
лицемерие какое-то. верховный суд приравнял "камминг-аут" к террористической деятельности. сказать, что ты гей нынче уголовное преступление. офигеть свобода в нормальном мире.
Это всякое лгбт давно было уголовкой, приравнено к насильственным преступлениям сексуального характера, если верить ук. Только за все годы никого не посадили. Игра на публику, взращиванием ксенофобии
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сегодня не надел радужный свитер а завтра...???
кто платит тот и танцует, если бы это грозило штрафом в сотню тонн баксов надел бы и не снимал весь сезон...)))))))
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Ответ Gleb
Простой вопрос - за что сидит Алексей Москалев?
За тоже, за что и 3 предыдущих раза. Нарушил закон. Правда с ним еще удивительно мягко обошлись, всего то 2 года для рецидивиста
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Ответ AERN
Молодец Ванька. А то сегодня свитер надень, а завтра в шопу отдашься.
Комментарий удален модератором
Ответ Anti S
Комментарий удален модератором
Тут их хватает.
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Ответ vatto
вовану скажи
разве только ему
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