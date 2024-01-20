Гавриков об отказе Проворова надевать радужный свитер: «Его право! Так и должно быть в нормальном мире. Преследовать человека за взгляды и мысли нельзя»

Владислав Гавриков вспомнил поступок защитника Ивана Проворова.

Проворов в прошлом году отказался надевать радужный свитер.

– В прошлом сезоне Проворов сильно нашумел в НХЛ своим отказом выходить на раскатку в радужном свитере.

– Его право! Так и должно быть в нормальном мире, что у любого человека должна быть возможность выбора, и никто тебя за него не вправе осуждать. Это не противозаконно – вот что главное. А преследовать человека за взгляды и мысли нельзя.

– Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, с которым вы работали в «Коламбусе», Проворова и его право на выбор поддержал, и это был поворотный момент во всей этой истории.

– Да. Это тоже классно и важно, что у него была поддержка, тем более от тренера с таким авторитетом, как у Тортореллы. Ваню могли «задушить», но слава Богу, что руководство проявило понимание в такой непростой ситуации. Считаю, оно все сделало правильно.

– Такое впечатление, что после Проворова вся лига и все клубы стали вести себя в этом отношении по-другому. Летом Гэри Беттмэн даже запретил эти «Дни гордости».

– Да, все верно. У нас, например, при мне никаких акций не было, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».