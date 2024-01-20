Гавриков об отказе Проворова надевать радужный свитер: «Его право! Так и должно быть в нормальном мире. Преследовать человека за взгляды и мысли нельзя»
Владислав Гавриков вспомнил поступок защитника Ивана Проворова.
Проворов в прошлом году отказался надевать радужный свитер.
– В прошлом сезоне Проворов сильно нашумел в НХЛ своим отказом выходить на раскатку в радужном свитере.
– Его право! Так и должно быть в нормальном мире, что у любого человека должна быть возможность выбора, и никто тебя за него не вправе осуждать. Это не противозаконно – вот что главное. А преследовать человека за взгляды и мысли нельзя.
– Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, с которым вы работали в «Коламбусе», Проворова и его право на выбор поддержал, и это был поворотный момент во всей этой истории.
– Да. Это тоже классно и важно, что у него была поддержка, тем более от тренера с таким авторитетом, как у Тортореллы. Ваню могли «задушить», но слава Богу, что руководство проявило понимание в такой непростой ситуации. Считаю, оно все сделало правильно.
– Такое впечатление, что после Проворова вся лига и все клубы стали вести себя в этом отношении по-другому. Летом Гэри Беттмэн даже запретил эти «Дни гордости».
– Да, все верно. У нас, например, при мне никаких акций не было, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».
Все остальное-влажные фантазии любителей диктатур и прочих фанатов жёсткого сапога на лице.
99.9999 процентов населения земли не понимают смысла свободы вообще.
"В конце декабря 2023 года Минюст приравнял каминг-аут (то есть заявление о принадлежности к ЛГБТ-движению) к экстремизму, то есть фактически признал подобные заявления недопустимыми. Несоблюдение запрета может повлечь административную и уголовную ответственность."
кто платит тот и танцует, если бы это грозило штрафом в сотню тонн баксов надел бы и не снимал весь сезон...)))))))