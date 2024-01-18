По решению руководства «Сибири» Гордеев был недоступен для прессы после игры с «Салаватом»

Теги Сибирь КХЛ Федор Гордеев Хоккей

Федора Гордеева не допустили до общения с журналистами.

КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.

По решению руководства «Сибири» Гордеев был недоступен для комментариев по итогам матча против «Салавата Юлаева» (2:4), об этом сообщил журналист Иван Богун.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

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