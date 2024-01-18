Министр спорта Новосибирской области о 4 технических поражениях «Сибири»: «Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ»

Министр спорта Новосибирской области высказался о ситуации вокруг «Сибири».

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.

«Неоднозначная ситуация в хоккейном клубе « », связанная с присуждением четырех технических поражений из за нарушений лимита легионеров.

Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ. ХК «Сибирь» не оспаривает, что несет ответственность за

контроль числа легионеров.

Безусловно, попечительский совет проанализирует сложившуюся ситуацию. В этом сезоне команда показывает нестабильную игру, в середине сезона был снят главный тренер, что также добавило нервозности.

Сейчас команда на финишной прямой перед плей-офф, каждая победа и игра на счету.

Все организационные выводы будут сделаны по итогам сезона. Сейчас общими усилиями необходимо выправлять ситуацию. Мы просим болельщиков особенно поддержать нашу команду, игроков, которые бьются за каждую победу», – говорится в заявлении министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала