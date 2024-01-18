Министр спорта Новосибирской области о 4 технических поражениях «Сибири»: «Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ лимит на легионеров Политика Федор Гордеев Хоккей

Министр спорта Новосибирской области высказался о ситуации вокруг «Сибири».

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.

«Неоднозначная ситуация в хоккейном клубе «Сибирь», связанная с присуждением четырех технических поражений из за нарушений лимита легионеров.

Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ. ХК «Сибирь» не оспаривает, что несет ответственность за
контроль числа легионеров.

Безусловно, попечительский совет проанализирует сложившуюся ситуацию. В этом сезоне команда показывает нестабильную игру, в середине сезона был снят главный тренер, что также добавило нервозности.

Сейчас команда на финишной прямой перед плей-офф, каждая победа и игра на счету.

Все организационные выводы будут сделаны по итогам сезона. Сейчас общими усилиями необходимо выправлять ситуацию. Мы просим болельщиков особенно поддержать нашу команду, игроков, которые бьются за каждую победу», – говорится в заявлении министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова. 

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да к срокам то какие вопросы, они думали может эти остолопы ещё ляма на три четыре на играют штрафа, вот и ждали🤣
+2
0
+2
Ответ Юрий Павлов
а вот вопрос. а Менел и Лайпсик какое спортивное гражданство имеют?
Менелл точно имеет. ДМ до начала чемпа все формальности решили (и паспорт РФ, и спортивное гражданство сделали), в отличии от Сибири. Лайпсик в этом сезоне легионер, хоть и получил паспорт РФ. До начала следующего сезона ещё есть время оформить российское спортивное гражданство.
+2
0
+2
Ответ Юрий Павлов
а где с этими данными можно ознакомится?
В прессе всё обмусолили уже, до косточек разложили.
+2
0
+2
Ответ Юрий Павлов
а где с этими данными можно ознакомится?
Вот про Менелла, 9 августа 2023
https://www.sports.ru/hockey/1115367604-zashhitnik-dinamo-menell-poluchil-sportivnoe-grazhdanstvo-rossii-on-ne.html
+2
0
+2
Ответ Юрий Павлов
а вот вопрос. а Менел и Лайпсик какое спортивное гражданство имеют?
Менел имеет и спортивное гражданство и Российское.Пока Менел не получил спортивное гражданство, Динамо не подписывали О Делла
+2
0
+2
а вот вопрос. а Менел и Лайпсик какое спортивное гражданство имеют?
+1
0
+1
Ответ Эд..19
Менелл точно имеет. ДМ до начала чемпа все формальности решили (и паспорт РФ, и спортивное гражданство сделали), в отличии от Сибири. Лайпсик в этом сезоне легионер, хоть и получил паспорт РФ. До начала следующего сезона ещё есть время оформить российское спортивное гражданство.
а где с этими данными можно ознакомится?
+2
-1
+1
А фарш назад прокручивается? За свои решения или бездействие КХЛ ответственность вообще несёт?
+3
-3
0
не вопрсы нужны, а действия
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий