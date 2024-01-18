Тренер «Сибири» Кривокрасов о снятии очков: «Много разговаривали, но у каждого разная психология – это было видно по игре с «Салаватом». У Гордеева практически нет шансов сыграть»
Тренер «Сибири» прокомментировал снятие очков с команды.
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Как технические поражения сказались на команде?
– Это психологически сложно: каждый воспринимает это по-разному. Это было видно и по игре. Приходилось много об этом говорить и говорить, что нужно оставить это все в стороне.
Мы не можем контролировать то, что происходит наверху. Мы должны контролировать то, что происходит на льду.
Много мы разговаривали, но у каждого разная психология. Сыграло какую-то роль 100%. Сезон продолжается, мы близко к плей-офф. Будем драться и цепляться всеми силами.
– Как Гордеев переживает это время?
– Мы узнали, что Федора Гордеева нельзя выпускать, только в декабре. Сейчас у него практически нет шансов сыграть.
Он переживает, что сейчас в такой ситуации, вообще в целом из-за всего, что произошло. Это неприятно для него.
Сейчас он должен ждать шанса, который может и не прийти.
Вдвойне ему психологически сложнее. Мы его поддерживаем, он в нашей команде, наш игрок. Стоим за его спиной, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.
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