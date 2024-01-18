Тренер «Сибири» Кривокрасов о снятии очков: «Много разговаривали, но у каждого разная психология – это было видно по игре с «Салаватом». У Гордеева практически нет шансов сыграть»

Теги Салават Юлаев Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Чемпионат.com Федор Гордеев Хоккей

Тренер «Сибири» прокомментировал снятие очков с команды.

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как технические поражения сказались на команде?

– Это психологически сложно: каждый воспринимает это по-разному. Это было видно и по игре. Приходилось много об этом говорить и говорить, что нужно оставить это все в стороне.

Мы не можем контролировать то, что происходит наверху. Мы должны контролировать то, что происходит на льду.

Много мы разговаривали, но у каждого разная психология. Сыграло какую-то роль 100%. Сезон продолжается, мы близко к плей-офф. Будем драться и цепляться всеми силами.

– Как Гордеев переживает это время?

– Мы узнали, что Федора Гордеева нельзя выпускать, только в декабре. Сейчас у него практически нет шансов сыграть.

Он переживает, что сейчас в такой ситуации, вообще в целом из-за всего, что произошло. Это неприятно для него.

Сейчас он должен ждать шанса, который может и не прийти.

Вдвойне ему психологически сложнее. Мы его поддерживаем, он в нашей команде, наш игрок. Стоим за его спиной, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

7 комментариев
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Ответ PEREGRINATOR
То есть виноваты гады?)
Повторю всяким умникам. Случись такая история с ЦСКА или СКА , их бы не наказывали четырьмя технарями . Замяли бы это всё по тихому. А Сибирь решили убить по полной , сволочуги
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+8
Зачем стоять за его спиной?)))
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да можешь ничего не комметировать больше, с этим руководством команды тебя сольют , и манипуляции с зрением и оптикой уже не помогут извини.
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+3
Сибири конечно не позавидуешь , такой удар нанесли накануне гады кхловские . И ладно бы там , этот непонятный полуроссийский полуканадский легионер был классом как Макдэвид или Мэттьюс , а то Гордеефф так себе обычный, не делающий погоду игрок и такое наказание как серпом по яйцам.
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По заголовку подумал речь про очки, которые он носил)
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Ответ PolarBear
Сибири конечно не позавидуешь , такой удар нанесли накануне гады кхловские . И ладно бы там , этот непонятный полуроссийский полуканадский легионер был классом как Макдэвид или Мэттьюс , а то Гордеефф так себе обычный, не делающий погоду игрок и такое наказание как серпом по яйцам.
То есть виноваты гады?)
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