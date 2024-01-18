Тренер «Сибири» Кривокрасов о снятии очков: «Много разговаривали, но у каждого разная психология – это было видно по игре с «Салаватом». У Гордеева практически нет шансов сыграть»

Тренер «Сибири» прокомментировал снятие очков с команды.

« » проиграла «Салавату Юлаеву» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как технические поражения сказались на команде?

– Это психологически сложно: каждый воспринимает это по-разному. Это было видно и по игре. Приходилось много об этом говорить и говорить, что нужно оставить это все в стороне.

Мы не можем контролировать то, что происходит наверху. Мы должны контролировать то, что происходит на льду.

Много мы разговаривали, но у каждого разная психология. Сыграло какую-то роль 100%. Сезон продолжается, мы близко к плей-офф. Будем драться и цепляться всеми силами.

– Как Гордеев переживает это время?

– Мы узнали, что нельзя выпускать, только в декабре. Сейчас у него практически нет шансов сыграть.

Он переживает, что сейчас в такой ситуации, вообще в целом из-за всего, что произошло. Это неприятно для него.

Сейчас он должен ждать шанса, который может и не прийти.

Вдвойне ему психологически сложнее. Мы его поддерживаем, он в нашей команде, наш игрок. Стоим за его спиной, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» .

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала