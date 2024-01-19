Ротенберг бросал по воротам голкипера СКА на новой арене: «Лед проинспектирован»
Роман Ротенберг провел тренировку на новой арене СКА.
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга наносил броски по воротам голкипера СКА.
Вчера клуб объявил о переезде на новую арену. Команда проведет первый матч на «СКА-Арене», вмещающей 21 500 человек, 11 февраля.
«А на какой это арене катался Роман Ротенберг? Точно, это же «СКА-Арена»!
Лед проинспектирован», – говорится в сообщении СКА.
СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел
Ближайшие планы:
1 в мире игрок клуба и страны по хоккею в стартовом составе и тренер по совместительству? Ну и вратарём потом...
Максимка.
Лепите свои минусы. )