Ротенберг бросал по воротам голкипера СКА на новой арене: «Лед проинспектирован»

Роман Ротенберг провел тренировку на новой арене СКА.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга наносил броски по воротам голкипера СКА.

Вчера клуб объявил о переезде на новую арену. Команда проведет первый матч на «СКА-Арене», вмещающей 21 500 человек, 11 февраля.

«А на какой это арене катался ? Точно, это же « »!

Лед проинспектирован», – говорится в сообщении СКА.

СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел