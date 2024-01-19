Ротенберг бросал по воротам голкипера СКА на новой арене: «Лед проинспектирован»

Теги СКА видео КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг провел тренировку на новой арене СКА.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга наносил броски по воротам голкипера СКА. 

Вчера клуб объявил о переезде на новую арену. Команда проведет первый матч на «СКА-Арене», вмещающей 21 500 человек, 11 февраля.

«А на какой это арене катался Роман Ротенберг? Точно, это же «СКА-Арена»!

Лед проинспектирован», – говорится в сообщении СКА.

СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел

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27 комментариев
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в раме Третьяк? старательно все пропускает
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-1
+30
1 в мире тренер по хоккею не игравший в эту игру, 1 в мире главный хоккейный тренер клуба без опыта игры и тренерства, 1 в мире главный тренер станы по хоккею без опыта выступлений на международной арене.
Ближайшие планы:
1 в мире игрок клуба и страны по хоккею в стартовом составе и тренер по совместительству? Ну и вратарём потом...
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Барин кайфует!
+22
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+19
Показал ленинградскую школу хоккея 🤣
+8
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Поздравления Романычу с новой должностью - инспектор по качеству льда.
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Ответ Pruvik
1 в мире тренер по хоккею не игравший в эту игру, 1 в мире главный хоккейный тренер клуба без опыта игры и тренерства, 1 в мире главный тренер станы по хоккею без опыта выступлений на международной арене. Ближайшие планы: 1 в мире игрок клуба и страны по хоккею в стартовом составе и тренер по совместительству? Ну и вратарём потом...
Первый в мире хоккейный тренер ,не смогший правильно назвать ф.и.о. первого в мире тренера по футболу ,чья фамилия чаще всего упоминается в СМИ.
+7
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+6
Ответ Bartez1986
в раме Третьяк? старательно все пропускает
Причем младший.
Максимка.
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Недоработка клуба, как такой цирк при пустых трибунах?
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Когда в звено к Володе?
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Вот это новость...сенсация! А в туалет он там сходил, проинспектировал? Уж очень интересно
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Забавно смотреть, как сорокалетний мужик, будучи ГТ, радуется, что забил вратарю своей команды на тренировке. Иногда кажется, что ему лет 12.
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Вот она, Ленинградская тики така
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Надо было дописать - профессионалом и Творцом всея хоккея.
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Ска выигрывает лёд хороший.
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Йозэ посмотрел качество льда на всех аренах КХЛ! Так что знает о чем говорит. 🤣 Без работы не останется. Следующий шаг - разрешение на управление заливщиком!
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Не того хоккеиста назвали Великим!
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Тем не менее СКА выигрывает, хоть и не 100% игр, но все же.
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какой он смешной в своем нелепом желании казаться причастным к хоккею, боже)
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Какой-то детский сад.
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В топ 3 его
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Ответ Hola Hola
Справедливости ради, Ротенберг играл в хоккей в юности, просто не стал профессионалом. Купер, тренер Тампы, тоже не играл в профессионалах, так что Рома тут не первый.
Купер в начале детей тренировал. Потом юношей. Потом АХЛ. Потом Тампа. Вот как-то так. Ратан - самозванец.
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Ответ Dmitry Loktevs
Купер в начале детей тренировал. Потом юношей. Потом АХЛ. Потом Тампа. Вот как-то так. Ратан - самозванец.
Так я с этим и не спорю. Здесь, походу, в комменты не принято вчитываться. Сразу, видимо, включается условный рефлекс как у собаки Павлова. "Нииит, он защищаит Ротенберга! Ату его!"

Лепите свои минусы. )
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Ответ unbelievable
Забавно смотреть, как сорокалетний мужик, будучи ГТ, радуется, что забил вратарю своей команды на тренировке. Иногда кажется, что ему лет 12.
Меня это тоже улыбнуло))
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