Ротенберг о том, изменилось ли судейство после письма ветеранов СКА: «Судьи стремятся честно работать, можно их только поблагодарить»

Теги СКА судьи Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг вновь высказался о письме Владимиру Путину от ветеранов СКА.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, изменилось ли судейство после письма ветеранов СКА президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на арбитраж в матчах КХЛ. В сегодняшнем матче с «Амуром» (6:2) тренерский штаб СКА взял запрос на помеху вратарю, однако судьи после видеопросмотра засчитали гол в ворота армейцев.

– Изменилось ли судейство после письма ветеранов?

– Все профессионалы, уверен, судьи стремятся честно работать. Это спорт, только честный труд. Мы все делаем одно дело, когда всё честно, появляются болельщики, спонсоры, растёт интерес и рейтинги. Детишки идут в хоккейные школы.

Все профессионалы, и можно только поблагодарить судей. Не они принимали это решение [по тренерскому запросу], а военная комната. Надеюсь, этот момент разберут в «Судейской».

Наши видеоаналитики были на всех собраниях с судьями в начале сезона, где объяснялись все моменты. Нужен один стандарт. Надо ещё раз разобрать момент, наши аналитики увидели блокировку, что соперник заехал в площадь ворот и помешал вратарю совершить сейв. Профессионалы разберутся. Мы не комментируем работу других, сфокусированы на своей работе, – сказал главный тренер СКА.

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18 комментариев
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Системы твоей тут не хватает.
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Какая нафиг блокировка вратаря?
Совсем совести у Ромы нет, чистейший гол.
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Добазарились по мирному! В плей офф свои косяки закроют)))
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судьи стремятся честно работать , 🤣🤣🤣🤣, " Он крал и ему было стыдно, но не красть он не мог" Ильф и Петров, 12 стульев, это прям про страну нашу, крылатое выражение от РР
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на вопрос так и не ответил. пробороздил на корабле просторы вселенной)
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Ответ Nikolay_exp
то есть когда судьи судят честно это несправедливо а когда они подсвистывают ротану это хорошо и правильно, лишь бы этиловый ветераны ски были довольны
Да тут дело не в честно не честно, а в том что судьи допускают откровенные косяки в работе и не только в матчах со СКА.
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Ответ heivani
Как может измениться судейство,если судят одни те же арбитры? Ничего не говорю,хорошо или плохо,но спрашивать про какие-то изменения,...
Да журналисты задали ему этот вопрос тупо из-за желания в очередной раз хайпануть.
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судейские ошибки были и будут всегда( ВАР не даст соврать). Судьи в пограничных ситуациях обычно решают в пользу хозяев или более именитого клуба, чтобы если их действия признают ошибочными, они меньше подвергались обструкции от фанатов( засудить Реал и засудить Бетис - это две большие разницы, вспомним как Марадоне два раза игру рукой простили, и ничего). Роман давит на судей, чтобы они были лояльней к СКА. Не он первый это придумал, и он не единственный кто так делает, хотя РР порой перегибает палку, а это может иметь обратный эффект.
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Да когда СКА выиграли судьи молодцы.Что после поражения?В хоккее ошибки вообще должны быть редкость.
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Вы адекватный?
Никакой адекватности. Только честный труд.
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Похвала от Ротенберга - задел на плей офф- мягко стелит, жестко спать. Верните ему 300 тысяч .
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И запомните, все профессионалы
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Как может измениться судейство,если судят одни те же арбитры? Ничего не говорю,хорошо или плохо,но спрашивать про какие-то изменения,...
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то есть когда судьи судят честно это несправедливо а когда они подсвистывают ротану это хорошо и правильно, лишь бы этиловый ветераны ски были довольны
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Ротенбергу заплатят 300 тысяч за похвалу судейства?
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Сказал как отрезал: "Мы не комментируем работу других, сфокусированы на своей работе".
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не к добру это
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