Ротенберг о том, изменилось ли судейство после письма ветеранов СКА: «Судьи стремятся честно работать, можно их только поблагодарить»

Роман Ротенберг вновь высказался о письме Владимиру Путину от ветеранов СКА.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, изменилось ли судейство после письма ветеранов СКА президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на арбитраж в матчах КХЛ. В сегодняшнем матче с «Амуром» (6:2) тренерский штаб СКА взял запрос на помеху вратарю, однако судьи после видеопросмотра засчитали гол в ворота армейцев.

– Изменилось ли судейство после письма ветеранов?

– Все профессионалы, уверен, судьи стремятся честно работать. Это спорт, только честный труд. Мы все делаем одно дело, когда всё честно, появляются болельщики, спонсоры, растёт интерес и рейтинги. Детишки идут в хоккейные школы.

Все профессионалы, и можно только поблагодарить судей. Не они принимали это решение [по тренерскому запросу], а военная комната. Надеюсь, этот момент разберут в «Судейской».

Наши видеоаналитики были на всех собраниях с судьями в начале сезона, где объяснялись все моменты. Нужен один стандарт. Надо ещё раз разобрать момент, наши аналитики увидели блокировку, что соперник заехал в площадь ворот и помешал вратарю совершить сейв. Профессионалы разберутся. Мы не комментируем работу других, сфокусированы на своей работе, – сказал главный тренер СКА.