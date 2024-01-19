Глотов про слова Ротенберга о том, что Россия способна выиграть ЧМ: «Каждый раз едем только за золотом. Не можем настраиваться на посредственный результат»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов высказался касательно отстранения России от турниров.

– В эпоху отстранения России от международных турниров чувствуется ли изменение уровня команд КХЛ в худшую или лучшую сторону?

– Тяжело сказать. Я не могу комментировать. Могу сказать, что каждый год лига развивается.

– Скучаете по атмосфере международных матчей?

– Конечно! Этого не хватает.

– В своем недавнем интервью Роман Ротенберг заявил, что сборная России способна выиграть чемпионат мира, как только команду вернут на турнир. Вы согласны с таким мнением?

– Конечно. У нас самые высокие задачи, и мы не можем настраиваться на какой-то посредственный результат. Каждый раз мы едем только за золотом, – заявил нападающий СКА Василий Глотов.

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13 комментариев
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Ответ J-12
Глотов скучает по атмосфере международных матчей? А много он международных матчей сыграл?
Он в них когда-нибудь участвовал?
+14
0
+14
Глотов скучает по атмосфере международных матчей? А много он международных матчей сыграл?
+12
-1
+11
Подскажите пожалуйста, какие международные соревнования выиграл или хотя бы участвовал хоккеист Глотов? ЧМ,ОИ, может КС?😂😂😂😂😂😂
+7
0
+7
Россия может выиграть. И Канада может, и Финляндия может, и Швеция и США. "Они все могут." (с)
+4
0
+4
То же мне ,нашли аналитика об игре сборной нашей в прошлом !
+3
0
+3
Ответ J-12
Глотов скучает по атмосфере международных матчей? А много он международных матчей сыграл?
Глотов держит нос по ветру, и явно подразумевает кпк и суперпуперсерию
+2
0
+2
Так все едут за золотом
+1
0
+1
Ответ diadiasasha59
Он в них когда-нибудь участвовал?
Если только в мечтах, или во сне)
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Ответ Barhydarov
Подскажите пожалуйста, какие международные соревнования выиграл или хотя бы участвовал хоккеист Глотов? ЧМ,ОИ, может КС?😂😂😂😂😂😂
Да какая разница, главное он всегда настраивается на золото )
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Ответ вован63
Так все едут за золотом
Имеет значение с чем возвращаются. Или в чем )
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Куда едет Глотов? На какой ЧМ он ездил?
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Ответ ROS#
Если только в мечтах, или во сне)
Точно,но Готов отличный игрок.
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