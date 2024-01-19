Глотов про слова Ротенберга о том, что Россия способна выиграть ЧМ: «Каждый раз едем только за золотом. Не можем настраиваться на посредственный результат»

Василий Глотов высказался касательно отстранения России от турниров.

– В эпоху отстранения России от международных турниров чувствуется ли изменение уровня команд КХЛ в худшую или лучшую сторону?

– Тяжело сказать. Я не могу комментировать. Могу сказать, что каждый год лига развивается.

– Скучаете по атмосфере международных матчей?

– Конечно! Этого не хватает.

– В своем недавнем интервью Роман Ротенберг заявил, что сборная России способна выиграть чемпионат мира, как только команду вернут на турнир. Вы согласны с таким мнением?

– Конечно. У нас самые высокие задачи, и мы не можем настраиваться на какой-то посредственный результат. Каждый раз мы едем только за золотом, – заявил нападающий СКА Василий Глотов.