Глотов про слова Ротенберга о том, что Россия способна выиграть ЧМ: «Каждый раз едем только за золотом. Не можем настраиваться на посредственный результат»
Василий Глотов высказался касательно отстранения России от турниров.
– В эпоху отстранения России от международных турниров чувствуется ли изменение уровня команд КХЛ в худшую или лучшую сторону?
– Тяжело сказать. Я не могу комментировать. Могу сказать, что каждый год лига развивается.
– Скучаете по атмосфере международных матчей?
– Конечно! Этого не хватает.
– В своем недавнем интервью Роман Ротенберг заявил, что сборная России способна выиграть чемпионат мира, как только команду вернут на турнир. Вы согласны с таким мнением?
– Конечно. У нас самые высокие задачи, и мы не можем настраиваться на какой-то посредственный результат. Каждый раз мы едем только за золотом, – заявил нападающий СКА Василий Глотов.