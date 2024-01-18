Ротенберг о 81-летии прорыва блокады Ленинграда: «Гордимся, что играем в городе-герое! Спасибо защитникам за их подвиг и за нашу мирную жизнь!»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о годовщине прорыва блокады Ленинграда.

«Эта дата всегда будет в памяти любого ленинградца и петербуржца: 18 января 1943 года части Ленинградского и Волховского фронта прорвали блокаду Ленинграда и встретились в районе Рабочих поселков под Шлиссельбургом.

Впереди было еще больше года суровой борьбы, но первый шаг к освобождению города был сделан.

Сегодня мы еще раз вспоминаем всех бойцов и командиров Красной Армии, пожертвовавших собой ради спасения Ленинграда, вспоминаем всех жителей блокадного города, которые каждый день работали на нужды фронта, поддерживали друг друга и сражались за жизнь. Вспоминаем выживших и павших и отдаем дань памяти подвигу ленинградцев.

Гордимся тем, что живем и играем в городе-герое! Спасибо защитникам Ленинграда за их подвиг и за нашу мирную жизнь!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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20 комментариев
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Любимое дело наших властей и их приближенных - отождествлять себя с подвигами народа, к которым они никакого отношения не имеют, а выдают за свои, ибо настоящим гордиться нечем
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Скоро расскажет как лично в 3 смены тогда вкалывал
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Мирная жизнь - это смело
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"Я посмотрел 800 фильмов о войне и готов быть фельдмаршалом!", добавил Роман Блаженный
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Тут Рома абсолютно прав, это значимая дата в нашей истории, такое нельзя забывать...
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гражданин финляндии наверное не в курсе, на чьей стороне воевали финны, во время вов. да и историю он изучал не по советским учебникам. так что пусть оставит свои безуспешные попытки, выдать себя за своего.
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Как бы не относится лично к Роману, но% "Спасибо защитникам Ленинграда за их подвиг и за нашу мирную жизнь!» - слова верные, хорошие. Первый из моих дедулек погиб в 1942 как раз под Ленинградом. Личной могилы там у него нет. Только братский обелиск на том месте. Второй под Калинином погиб. А третий (пусть и не чисто родной по крови( - родом из Ленинграда и фронтовик. Очень хороший человек и любил меня за двух погибших от всего доброго сердца. Поэтому и своё спасибо защитникам тех времён и Ленинградцам - добавляю. А людям живущим и сейчас там - желаю здоровья, доброты и мира!
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да у него как то и свой прорыв Ленинграда был ...Господи , как же мы сможем жить то без поздравлений от абсолютно не умного человека ! спасибо спортс!
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Хайпожор
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Мирная жизнь у нас значит, интересно. То есть сво мы отрицаем значит, ну-ну
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И поэтому Мединский с Ивановым относительно недавно решили памятную доску некоему генералу из Финляндии повесить в Ленинграде...
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А пацанов? Пацанов то почему не упомянул?
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Ответ Calabasas
Ну и где ты увидел, что он отождествляет себя с подвигом блокадников? Вот даже здесь ты не удержался чтобы ни накинуть на вентилятор.
Йозе прямым текстом говорил, этот матч сродни прорыву блокады Ленинграда, когда серию прерывал из кучи поражений! Это что?
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Ответ Anti S
Хайпожор
А что здесь хайпового? Посмотри значение этого слова.
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Ну тут не поспоришь. Великий подвиг!
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так ведь война идёт. о какой мирной жизни он говорит?
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ты то какое отношение к блокаде имеешь,вояка кучерявая, вечно примазываться только и умеешь
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Ответ KoToV
А что здесь хайпового? Посмотри значение этого слова.
сам то про таких только читал? не встречались вживую?
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