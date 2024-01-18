Ротенберг о 81-летии прорыва блокады Ленинграда: «Гордимся, что играем в городе-герое! Спасибо защитникам за их подвиг и за нашу мирную жизнь!»
Роман Ротенберг высказался о годовщине прорыва блокады Ленинграда.
«Эта дата всегда будет в памяти любого ленинградца и петербуржца: 18 января 1943 года части Ленинградского и Волховского фронта прорвали блокаду Ленинграда и встретились в районе Рабочих поселков под Шлиссельбургом.
Впереди было еще больше года суровой борьбы, но первый шаг к освобождению города был сделан.
Сегодня мы еще раз вспоминаем всех бойцов и командиров Красной Армии, пожертвовавших собой ради спасения Ленинграда, вспоминаем всех жителей блокадного города, которые каждый день работали на нужды фронта, поддерживали друг друга и сражались за жизнь. Вспоминаем выживших и павших и отдаем дань памяти подвигу ленинградцев.
Гордимся тем, что живем и играем в городе-герое! Спасибо защитникам Ленинграда за их подвиг и за нашу мирную жизнь!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.