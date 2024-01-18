СКА проведет первый матч на новой 21,5-тысячной арене 11 февраля против «Сочи»

СКА объявил о переезде на новую арену.

В феврале петербургский клуб начнет выступления на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей. 9 и 10 декабря на стадионе прошел Матч звезд .

Первая игра на новой арене у команды запланирована на 11 февраля против « ».

«Болельщикам, которые уже купили билеты на домашние матчи армейцев в феврале в Ледовом дворце, клуб вернет потраченные средства. Ранее приобретенные билеты не будут действительны», – говорится в сообщении клуба.

Также в регулярном чемпионате на новой арене клуб проведет матчи против «Лады», «Салавата Юлаева», «Торпедо» и «Северстали».