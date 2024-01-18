СКА проведет первый матч на новой 21,5-тысячной арене 11 февраля против «Сочи»

Теги СКА КХЛ Сочи СКА-Арена Хоккей

СКА объявил о переезде на новую арену.

В феврале петербургский клуб начнет выступления на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей. 9 и 10 декабря на стадионе прошел Матч звезд КХЛ.

Первая игра на новой арене у команды запланирована на 11 февраля против «Сочи».

«Болельщикам, которые уже купили билеты на домашние матчи армейцев в феврале в Ледовом дворце, клуб вернет потраченные средства. Ранее приобретенные билеты не будут действительны», – говорится в сообщении клуба.

Также в регулярном чемпионате на новой арене клуб проведет матчи против «Лады», «Салавата Юлаева», «Торпедо» и «Северстали».

26 комментариев
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Ответ Melnikov1968
Ни Динамо, ни ЦСКА, ни Авангард, а именно Сочи, которые лягут, как последние девочки.
СКА в этом сезоне с Сочи сыграл 3 игры выиграл 1 , с ЦСКА 4 из 4 побед, с Динамо 3 из 4
+21
-6
+15
Чтобы праздник получился наверняка 😃
+14
-2
+12
Ни Динамо, ни ЦСКА, ни Авангард, а именно Сочи, которые лягут, как последние девочки.
+18
-9
+9
Чтобы не дай бог не проиграли ненароком
+5
0
+5
Спс что предупредили, блокнот на готове буду держать , для записи великих изречений, новатора хоккейного искусств, а иак де великого архитектора скорее всего
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0
+2
Ответ MikhaL
А чем была плоха старая арена?
ЧСВ не вмещалось
+2
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+1
Ответ Melnikov1968
Ни Динамо, ни ЦСКА, ни Авангард, а именно Сочи, которые лягут, как последние девочки.
Что скажите про игры с цска и 4 победы над ними и играх с сочи и 1 победой?
+2
-1
+1
Просится тэг "спорт вне политики"
+1
0
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Против фарма, чтобы точно открытие победой отметить
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А зачем было говорить, что только со следующего сезона начнут играть на новой арене
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Папа и сын решили пропиариться. Тошно.
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Большой праздник для всей хоккейной семьи в России!! Вперед Ска!
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А чем была плоха старая арена?
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Ответ Фёдор Кузнецов
СКА в этом сезоне с Сочи сыграл 3 игры выиграл 1 , с ЦСКА 4 из 4 побед, с Динамо 3 из 4
Вот увидишь, будет 6:3 или 5:1.
+3
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0
Есть сомнения,что арена на 100% готова к матчам.Но у нас так всегда,бежать впереди паровоза.
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Ответ Melnikov1968
Вот увидишь, будет 6:3 или 5:1.
а если не увидим?)
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Ответ Melnikov1968
Ни Динамо, ни ЦСКА, ни Авангард, а именно Сочи, которые лягут, как последние девочки.
Вот именно, что ЦСКА уже четыре раза легли
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Ответ Боевой Бурят Путина
У кудрявого память как у рыбки😂 Обещал же даже плей-офф отыграть в Ледовом, а в итоге как наконец довели до ума новую арену, так сразу побежали туда
Вам бы , ник сменить, немного оскорбительно выглядит во время СВО
+1
-1
0
Ответ Alexander91
Есть сомнения,что арена на 100% готова к матчам.Но у нас так всегда,бежать впереди паровоза.
Все как обычно, уже проходили )
0
0
0
У кудрявого память как у рыбки😂 Обещал же даже плей-офф отыграть в Ледовом, а в итоге как наконец довели до ума новую арену, так сразу побежали туда
+4
-4
0
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