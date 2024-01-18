Алексей Дементьев: «Действия ИИХФ кажутся анекдотичными. Если они будут проводить турнир в России, не будет никаких проблем с безопасностью»

Алексей Дементьев высказался о допуске Израиля до МЧМ в третьем дивизионе.

10 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.

Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея разрешила молодежной команде страны принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

Напомним, Россия была отстранена ИИХФ от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах.

– Чем дальше, тем больше действия ИИХФ кажутся для меня анекдотичными. Такое ощущение, что Международная федерация хоккея пытается выделиться на фоне происходящего всевозможными наказаниями, отстранениями и принятиями решений.

Если ИИХФ будет проводить любой турнир в России, то никогда не будет никаких проблем с безопасностью. Так было, так есть и так будет. А то, что подобные ситуации позволяют не забывать об ИИХФ, – это главная вещь в той истории.

– Как вы относитесь к тому, что НХЛ вступилась за сборную Израиля, а России – нет?

– К этому я отношусь совершенно нейтрально. Не вижу проблемы. НХЛ – это отдельно действующая организация. Выступили в поддержку Израиля и не выступили в поддержку России – значит, так посчитали нужным, – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

Тардиф о возможном возвращении России на ЧМ: «Высшие власти принимающей страны и организационный комитет должны гарантировать безопасность»