Депутат Журова о решении по Израилю: «Не нужно быть циничными, тогда и Россию с Беларусью возвращайте. Сами себя дискредитируют, показывают двойные стандарты»
Светлана Журова высказалась о допуске Израиля до МЧМ в третьем дивизионе.
10 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея разрешила молодежной команде страны принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отреагировал на допуск команды, отметив: «Не должно быть дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии»
– Как оцените циничные высказывания Адамса?
– Они первоначально циничны. Изначально говорили, что Павел Буре и Россия воздействовали на отстранение сборной Израиля. Сейчас же ИИХФ решила оправдаться, вернули команду.
Считаю, что правильно поступили, вернув ее к соревнованиям, спортсмены должны выступать. Но не нужно быть циничными, тогда и Россию с Беларусью возвращайте.
Они сами себя дискредитируют. Лишний раз показывают свои двойные стандарты, – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Там хоть один христианский смивол найдешь?) а найдёшь ты там Моисея, Лию, Рахиль и прочих .
Это как сказать православный россиянин. Хотя россиянин есть и муслим и буддист