Депутат Журова о решении по Израилю: «Не нужно быть циничными, тогда и Россию с Беларусью возвращайте. Сами себя дискредитируют, показывают двойные стандарты»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Павел Буре Сборная Беларуси по хоккею Светлана Журова МОК сборная Израиля Марк Адамс Политика Матч ТВ Хоккей

Светлана Журова высказалась о допуске Израиля до МЧМ в третьем дивизионе.

10 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. Вчера стало известно, что Международная федерация хоккея разрешила молодежной команде страны принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе. 

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отреагировал на допуск команды, отметив: «Не должно быть дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии»

– Как оцените циничные высказывания Адамса?

– Они первоначально циничны. Изначально говорили, что Павел Буре и Россия воздействовали на отстранение сборной Израиля. Сейчас же ИИХФ решила оправдаться, вернули команду.

Считаю, что правильно поступили, вернув ее к соревнованиям, спортсмены должны выступать. Но не нужно быть циничными, тогда и Россию с Беларусью возвращайте.

Они сами себя дискредитируют. Лишний раз показывают свои двойные стандарты, – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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31 комментарий
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депутат журова звучит примерно как академик кадыров,или тренер ротенберг)
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Я правильно понимаю, что в геополитическом мирке Журовой Газа=РФ? Типа иудеи откуда-то готовили нападение и поэтому отважные газовцы ударили первыми?
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Ответ Right Authoritarianism
Черт чувак ты живешь в бункере? Я не понимаю откуда берутся такие как ты которым приводишь факты, а они тебе за другое вообще загоняют. Не отвечай мне больше своими переводами темы
Кстати, чувак. Ты про апартеид какой-то там писал)) хотя даже не понимаешь значения слова, апартеида в Израиле точно нет. Если забыл, то это хамас напал, а не наоборот! И по твоей логике советская армия занималась апартеидом в Берлине в 1945?
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Ответ Right Authoritarianism
Черт чувак ты живешь в бункере? Я не понимаю откуда берутся такие как ты которым приводишь факты, а они тебе за другое вообще загоняют. Не отвечай мне больше своими переводами темы
Какие факты ты привел?) плевать на твои цифры. Речь о выживании цивилизации. Да и цифры твои бред) а как постановки делают палестинцы видел видео? Факт тебе! А по твоим цифрам еще раз вопрос: сколько в больнице в октябре насчитали твои палестинцы? Давай факт! Вот именно, так они и считают. Сами сожгли 20, твоему оон кричат 1000)) И какие переводы темы? 70 лет регион посмотри как жил. В каком месте перевод темы, если я тебе предложил изучить вопрос?) факты от Минздрава палестины😂
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Ответ Right Authoritarianism
О сколько же желчи, видимо надавил тебе на больное. У тебя есть другие источники с данными о погибших мирных жителях? У меня есть например видео где вертолеты цахал убивают людей на фестивале или где командир танка плача признается что задавил семью израильскую. Может хотя бы посмотришь видео с ударами по газе и рафаху? В интернете можно все найти, но ты предпочитаешь питаться пропагандой израиля из ютуба и в частности блогера Эзра которого ты процитировал, однако он почему то постоянно врет и противоречит себе. А ты иди вместо того чтобы мне отвечать посмотри видео которые снимают цахаловцы со взрывами жилых кварталов и еще трижды подумаешь стоит ли поддерживать государство - апартеид
Бессмысленный разговор с защитником пещерных сказочников. Из ютуба?) о, изобретение откуда?) на вертолетах? О, тоже изобретение откуда?) Достаточно посмотреть жизнь региона последних 70 лет, чтобы понять, что идет война цивилизации с кровожадными сказками. А ты поддерживай, обычно такие получают от «жертв») за что боремся, от того и получим-ваш девиз должен быть! Ну а пока, твои палестинцы опять отхватывают. Кстати, Израиль спокойно торгует с Турцией и Ливаном, договаривается с саудитами) а вы с палестинцами страдайте-для этого вас там и держат!
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Ответ Right Authoritarianism
Так филистимляне такие же семиты , при османах в палестине все было нормально, "пещерными" они стали после британии . И да , почему пещерными= дикарями ты называешь страдающий народ, а не тех кто по данным ООН на 23 октября убил 5087 среди которых 62% дети и женщины? Похоже на лицемерие дружок
Фикистимляне не относятся к семитам)) это ты уже просто врешь! По данным ООН, которые берут из палестинского минздрава?) очень смешно. Как там в больнице октябрьской, закончили считать? Там у них было 800 через два часа, а когда светало, выяснили, что собственная ракетка упала на парковку. Ну а вообще, тот факт, что они там все пещерные и все поддерживают хамас, то вообще не важны цифры. Это опухоль для цивилизации. Их даже свои не берут-Египет, Ливан) Нормальные арабы, около миллиона вроде, живут и работают в Израиле и все у них норм. А эти вот такие) обычная борьба за выживание, в которой ты за пещеру с древними мифами.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Папы исповедовали иудаизм! Я думал католицизм их религия. Ну ок, буду знать
ну сейчас это называется католицизм и прочее,конечно знай. иудаизм это вообще основа религии, что у русского, что у араба, что у немца. Библию читал свою? про Авраама, исаака и якова?) и могилы пап глянь всё таки с секстинской капеллой. Как католики христиане предпочитают сюжеты из Торы,почему то
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Ответ seppblatter@mail.ru
По твоему папы римские иудеи?)) они иудаизм исповедуют?😵‍💫 ты кто?))
конечно исповедовали, могилы пап посмотри век 15-16.
Там хоть один христианский смивол найдешь?) а найдёшь ты там Моисея, Лию, Рахиль и прочих .
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Ответ Right Authoritarianism
Палестинцы - потомки филистимлян, евреи которые там жили задолго до образование израиля почему то против израиля (загугли Меа шеарим), оккупанты это те кто приехал из европы , из плана ООН по разделу земель палестины , палестинцам досталось 35% земель при том что палестинцев там было 2/3 населения. Теперь подумай является ли справедливым этот план и последующее изгнание из домов десятков тысяч палестинцев
А вообще, прекращайте эти сказки современные про оккупацию и там же раньше жили) везде кто то где то жил раньше. Кто землю захватил, того она и есть-этому закону уже 300 млн. лет. И прекращай за пещеру переживать, у них времени было и возможностей построить достойную жизнь выше крыши, только их там держат для другого.
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Ответ Голуби в траве
конечно исповедовали, могилы пап посмотри век 15-16. Там хоть один христианский смивол найдешь?) а найдёшь ты там Моисея, Лию, Рахиль и прочих .
Папы исповедовали иудаизм! Я думал католицизм их религия. Ну ок, буду знать
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Ответ seppblatter@mail.ru
А вообще, прекращайте эти сказки современные про оккупацию и там же раньше жили) везде кто то где то жил раньше. Кто землю захватил, того она и есть-этому закону уже 300 млн. лет. И прекращай за пещеру переживать, у них времени было и возможностей построить достойную жизнь выше крыши, только их там держат для другого.
Ой а теперь что, за великое переселение народов расскажешь? Просто на мои факты ответил этой чушью и не забыл упомянуть что палестинцы сами виноваты что так плохо живут , молодец, все по методичке
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Ответ Right Authoritarianism
Палестинцы - потомки филистимлян, евреи которые там жили задолго до образование израиля почему то против израиля (загугли Меа шеарим), оккупанты это те кто приехал из европы , из плана ООН по разделу земель палестины , палестинцам досталось 35% земель при том что палестинцев там было 2/3 населения. Теперь подумай является ли справедливым этот план и последующее изгнание из домов десятков тысяч палестинцев
Это бредовый спор, да еще с пристежкой филистимлян)) палестинцы и евреи это семитские народы). Иудейское царство там было всегда, вместе с иудеями. А вот этих палестинцев даже свои всегда выгоняли отовсюду) ну а про цивилизацию, которую там отсаивает Израиль и про пещерность за которую Палестина тебе вообще ничего неизвестно.
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Ответ seppblatter@mail.ru
А Моисей к христианству отношения не имеет?)
конечно нет) шутишь что ли. Моисей, Лия,Рахиль, авраам, яков и прочие это иудаизм . Или ты думаешь Моисей знал Иисуса?)
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Ответ Right Authoritarianism
Ой а теперь что, за великое переселение народов расскажешь? Просто на мои факты ответил этой чушью и не забыл упомянуть что палестинцы сами виноваты что так плохо живут , молодец, все по методичке
Какие факты?) что палестинцы не филистимляне? Это семитские народы, как и евреи. А филистимляне вообще к ним не относились. Какие твои факты? Что пещерные там должны жить? Ну так они и живут, только они пещерные. А кто виноват твоим палестинцам, расскажи?) они там 2000 лет сидят, кто им виноват все время, давай свои факты?)
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Ответ Голуби в траве
ну сейчас это называется католицизм и прочее,конечно знай. иудаизм это вообще основа религии, что у русского, что у араба, что у немца. Библию читал свою? про Авраама, исаака и якова?) и могилы пап глянь всё таки с секстинской капеллой. Как католики христиане предпочитают сюжеты из Торы,почему то
Так я тебе тоже самое написал)) ты вообще не читаешь, что тебе пишут. Но у иудаизма и католицизма есть огромные различия, которые тебе видимо не известны)
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Ответ seppblatter@mail.ru
Как могли оккупировать Газу Израиль, если евреи там жили до Газы, а палестинского государства вообще никогда не существовало, а иудейские там были всегда? Так не бывает.
Палестинцы - потомки филистимлян, евреи которые там жили задолго до образование израиля почему то против израиля (загугли Меа шеарим), оккупанты это те кто приехал из европы , из плана ООН по разделу земель палестины , палестинцам досталось 35% земель при том что палестинцев там было 2/3 населения. Теперь подумай является ли справедливым этот план и последующее изгнание из домов десятков тысяч палестинцев
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Ответ Голуби в траве
В торе значит у иудеев сказки, а в новом не сказки) да, взяли иудаизм Какой разговор, что христиане что арабы. То есть ты живёшь по заповедям иудейским, называться ты хочешь как угодно конечно, хоть верующий в святого Христофора псоглавца. Видел кстати такие иконы, христианские? Почему раньше они почитались, а сейчас нет?) так что правду в религии не жди
Короче, ты чего хотел то?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Короче, ты чего хотел то?
Я хотел, чтобы ты прежде чем писать про разрушение там каких то храмов, хрен знает когда понял, что иудаизм это термин вполне себе ещё из 16-15 века. И говорить иудей = еврей, безграмотно. Немец тоже иудей например, про Идишь слышал. ?
Это как сказать православный россиянин. Хотя россиянин есть и муслим и буддист
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Ответ Right Authoritarianism
Комментарий удален модератором
Как могли оккупировать Газу Израиль, если евреи там жили до Газы, а палестинского государства вообще никогда не существовало, а иудейские там были всегда? Так не бывает.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Я правильно понимаю, что в геополитическом мирке Журовой Газа=РФ? Типа иудеи откуда-то готовили нападение и поэтому отважные газовцы ударили первыми?
Комментарий удален модератором
Ответ seppblatter@mail.ru
Это у тебя не равно, а у нас со времен разрушения первого храма это одно и тоже.
У кого у вас? То есть папы римские евреи и Сикстинская капелла храм евреев, расписанный по просьбе еврея?
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