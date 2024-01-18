Алексей Шевченко: «Сибирь» подготовилась к матчу с «Салаватом»: игрокам обещаны тройные премиальные. Это почти по 240 тысяч бюджетных денег»
Алексей Шевченко сообщил, что игрокам «Сибири» пообещали тройные премиальные.
Сегодня, 18 января, клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Напомним, в среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.
«Сибирь» подготовилась к матчу с «Салаватом Юлаевым», и игрокам обещаны тройные премиальные. Это почти по 240 тысяч бюджетных денег.
После отставки Немировски как-то были двойные. Сработало», – написал журналист Алексей Шевченко.
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