Алексей Шевченко: «Сибирь» подготовилась к матчу с «Салаватом»: игрокам обещаны тройные премиальные. Это почти по 240 тысяч бюджетных денег»

Теги Салават Юлаев Сибирь КХЛ Алексей Шевченко деньги Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что игрокам «Сибири» пообещали тройные премиальные.

Сегодня, 18 января, клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, в среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

«Сибирь» подготовилась к матчу с «Салаватом Юлаевым», и игрокам обещаны тройные премиальные. Это почти по 240 тысяч бюджетных денег.

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36 комментариев
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Надо непременно вставить "бюджетные" иначе мало заработаешь на новости...
+17
-7
+10
Сам то он конечно бесплатно работает...
Никто ему ничего не заказывал и информация к нему сама приходит
+12
-3
+9
Ответ mehsoft
Хочет чтобы в клубе поменяли генерального менеджера и команда стала более конкурентоспособной. Этот так называемый "пренеприятнейший тип" делает для популяризации хоккея больше многих в лиге и своим отношением к делу показывает что хоккей для него не пустой звук
Спасибо, посмеялся
+7
0
+7
Что он докопался до Сибири,отрабатывает чей то заказ этот журналюга, пренеприятнейший тип
+16
-11
+5
Как понять премиальные? Потолок, ау?!!
+6
-1
+5
Ответ мистик
Что он докопался до Сибири,отрабатывает чей то заказ этот журналюга, пренеприятнейший тип
Хочет чтобы в клубе поменяли генерального менеджера и команда стала более конкурентоспособной. Этот так называемый "пренеприятнейший тип" делает для популяризации хоккея больше многих в лиге и своим отношением к делу показывает что хоккей для него не пустой звук
+12
-8
+4
Ответ Anti S
Сам то он конечно бесплатно работает... Никто ему ничего не заказывал и информация к нему сама приходит
за то что они получают они должны летать на льду а не ходить пешком!!!
+3
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+3
Ответ Pavel 78
То есть парни играют за бабки а не за Новосиб.
Естественно, это всего лишь работа за которую, внезапно, платят деньги. Причем весьма приличные.
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+2
Ответ гилберт
Как понять премиальные? Потолок, ау?!!
У Сибири есть 900 с хвостиком?
+2
0
+2
Ответ гилберт
Как понять премиальные? Потолок, ау?!!
а разве Сибирь упирается в потолок?)
+2
0
+2
Ответ Pavel 78
То есть парни играют за бабки а не за Новосиб.
ты обсолютно прав щяс!!! им пофиг за кого играть главное контракт и бабосики!!!
+3
-1
+2
Ответ Pavel 78
То есть парни играют за бабки а не за Новосиб.
Да
+2
0
+2
хорошо быть Шевченко. Не надо отвечать за свои инсайды( Авангард не даст соврать). Хороший бизнес. 😁
+5
-3
+2
У игроков есть контракты и они обязаны эти деньги отрабатывать в игре и побеждать -сами наверное понимают ,где находятся в турнирной таблице , а начальники команды хотят подмазать премиальными свою оплошность с потерей очков команды по из вине !
+2
0
+2
такое ощущение, что шева сидит в руководстве клуба))) и умело гадит при этом. Ну вот зачем сейчас эта писанина?
+5
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+1
Ответ Pavel 78
То есть парни играют за бабки а не за Новосиб.
А за что еще? На Новосиб в магазине ничего не купишь
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Ответ Russ Ivan
Надо непременно вставить "бюджетные" иначе мало заработаешь на новости...
Что он заработает с этой новости?)) Для тех кто давно следит за хоккеем в стране это давно не новость, прям омерику открыл
+3
-2
+1
Клубу нужно бороться за попадание в ПО. Повышенные премиальные тут лишними не будут
+2
-1
+1
Это и к лучшему, думаю у игроков Салават Ю тоже будет мотивация а не ватокатание.
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-1
+1
Ответ цэсемьэр
а разве Сибирь упирается в потолок?)
Она похоже упирается в пол, снизу. Поэтому напрягается.
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Шевченко может быть доволен.
Уйма бюджетных денег сэкономлена.
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Ответ гилберт
Как понять премиальные? Потолок, ау?!!
какой потолок? Сибири до потолка ещё одну Сибирь можно собрать
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А на устранение гейзеров?
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Ответ гилберт
Как понять премиальные? Потолок, ау?!!
это такая в премия в белом конвертике отдельно!!! так называемый бонус)))
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Ответ Дмитрий Галкин
Салават успешно играет и ведет в счете в матче с Сибирью , а вы , друг вы наш ситный , скоро в очередной бан улетите
👍🤑😂
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Ответ Александр Невский
Комментарий скрыт
Салават успешно играет и ведет в счете в матче с Сибирью , а вы , друг вы наш ситный , скоро в очередной бан улетите
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Ответ big ael
Они должны быть за выход в плей-офф а не за матч перед ним. На Шеву тут ворчат, он может и перегибает где то, но в целом верно говорит, что Сибирь обделалась, влетела на 2 млн бюджетных денег, так еще и премиальные по 240к на брата - выглядит как не самое эффективное расходование средств
А он точно "верно говорит"?
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Ответ Евгений Ширинкин
Клубу нужно бороться за попадание в ПО. Повышенные премиальные тут лишними не будут
Они должны быть за выход в плей-офф а не за матч перед ним. На Шеву тут ворчат, он может и перегибает где то, но в целом верно говорит, что Сибирь обделалась, влетела на 2 млн бюджетных денег, так еще и премиальные по 240к на брата - выглядит как не самое эффективное расходование средств
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Ответ serg215
Спасибо, посмеялся
А аргументы какие-то будут?)
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Уу-упс... Не сработало.
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