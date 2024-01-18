Алексей Шевченко: «Сибирь» подготовилась к матчу с «Салаватом»: игрокам обещаны тройные премиальные. Это почти по 240 тысяч бюджетных денег»

Алексей Шевченко сообщил, что игрокам «Сибири» пообещали тройные премиальные.

Сегодня, 18 января, клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, в среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

« » подготовилась к матчу с « », и игрокам обещаны тройные премиальные. Это почти по 240 тысяч бюджетных денег.

После отставки Немировски как-то были двойные. Сработало», – написал журналист .

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Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

