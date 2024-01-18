«Нефтехимик» поздравил с Международным днем Снеговика. Клуб поднялся на 8-е место на Востоке после того, как с «Сибири» сняли 4 очка

«Нефтехимик» поздравил болельщиков с Международным днем Снеговика.

Отметим, что Снеговик является талисманом клуба «Сибирь». Вчера КХЛ присудила команде четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В результате «Нефтехимик» вышел на 8-е место в таблице Востока.

«Поздравляем с Международным днем Снеговика!» – говорится в сообщении клуба из Нижнекамска.

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