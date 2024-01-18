Фастовский о российском спортивном гражданстве для Гордеева: «Жалко парня. Он попал в историю, которая ничего не предвещала. Пока непонятно, в какие сроки удастся решить вопрос»

Кирилл Фастовский высказался о ситуации со спортивным гражданством Гордеева.

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.

– Есть ли варианты в ближайшее время оформить Гордееву российское спортивное гражданство или процесс будет долгим?

– Мы активно занимались этим, теперь пока не знаю. Пока непонятно, в какие сроки удастся решить этот вопрос.

– Можно ли рассчитывать на содействие лиги, в решении этого вопроса?

– Я надеюсь на это. Жалко парня, что он попал в историю, которая ничего не предвещала, – сказал генеральный директор новосибирского клуба .

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала