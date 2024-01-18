Фастовский о российском спортивном гражданстве для Гордеева: «Жалко парня. Он попал в историю, которая ничего не предвещала. Пока непонятно, в какие сроки удастся решить вопрос»

Теги Сибирь ФХР Кирилл Фастовский КХЛ Матч ТВ Федор Гордеев Хоккей

Кирилл Фастовский высказался о ситуации со спортивным гражданством Гордеева.

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство. 

– Есть ли варианты в ближайшее время оформить Гордееву российское спортивное гражданство или процесс будет долгим?

– Мы активно занимались этим, теперь пока не знаю. Пока непонятно, в какие сроки удастся решить этот вопрос.

– Можно ли рассчитывать на содействие лиги, ФХР в решении этого вопроса?

– Я надеюсь на это. Жалко парня, что он попал в историю, которая ничего не предвещала, – сказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.  

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

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16 комментариев
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Дурака включил, жалко ему, так это из-за вас он в эту ситуацию попал, люди иностранцев заявили и русскими сделали, а вы русского притащили и оформить не смогли правильно, да грош вам цена, за что вообще вы зарплату получаете, за то что с агентами переговоры ведёте!?
Вот теперь бы его и климовича зарплату взять и оплачивать контракт Гордеева до апреля, гражданство спортивное он получил только оно со следующего сезона заработает.
ухандокали сезон команде и игрок остался без практики, просто выкинул сезон на помойку, молодцы.
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Да он издевается, не иначе. Разбираться надо было до заявки игрока на сезон. В правилах все процедуры расписаны и понятны. Смена спортивного гражданства начинает работать со следующего, после подачи заявки, сезона. Понабрали работничков, теперь шлангом прикинулись - и всё норм? Как ни крути, это персональная ответственность спортивного директора. Но ему, видимо,
главное, чтоб его сыновья были правильно заявлены...
+18
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+17
если этот ляп будет стоить Сибири попадания в плей-офф, то Фастовскому следует покинуть клуб.
он и так засиделся, а такой проступок явно намекает - пора.
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"Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское «спортивное гражданство»"-из пресс-релиза ХК Сибирь

"журналист: – Есть ли варианты в ближайшее время оформить Гордееву российское спортивное гражданство или процесс будет долгим?
К.В.Ф.: – Мы активно занимались этим, теперь пока не знаю."

Внимание вопрос, чем тогда занимались К.В.Ф и компания., если согласно официального пресс-релиза ХК Сибирь, Гордеев проходил как имеющий российское спортивное гражданство?
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Фастовский, как всегда, решил прикинуться шлангом)
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Фастовский уже 14 лет в “Сибири”. Пора в отставку. Я готов занять должность генерального менеджера команды. Готов переехать в Новосибирск.
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Попал в историю не Гордеев, а ваш талантливый менеджмент. Срочно всем выписать премию!
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Он ещё и решать что-то собрался.
Перед началом сезона это нужно было делать.
Жаль, но наказания виновных скорее всего не будет. Как и перемен в клубе.
Кумовство и безнаказанность....
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Это не игрок попал в историю, а ты как ГМ поплыл совсем. Позорище какое
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Ответ Сергей Фетисов
Конечно дурная ситуация.То что руководство клуба виновато,это одно,то что парень с российским паспортом не может получить спортивное гражданство это тоже не правильно.Интересно вот Лайпсик получивший гражданство Р.Ф. имеет спортивное гражданство Р.Ф. Тогда когда печатают страницу ,анкету должны указывать и спортивное гражданство.Так как у части хоккеистов оно двойное.Больше наказание похоже на ,то что убирают конкурента на выход плей-офф.
Лайпсик и в этом сезоне легионер хоть с тремя паспортами РФ )) Россиянин он только со следующего сезона. Кто мешал Сибири оформить спортивное гражданство до начала чемпа? Почему, например, Динамо М сделало Менеллу и паспорт РФ, и спортивное гражданство точно в сроки, определённые Регламентом, а Сибирь не смогла? Ага, думали прокатит «на дурика» ))) Сами накосячили, а всё свалили на КХЛ )))
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Ответ цэсемьэр
если этот ляп будет стоить Сибири попадания в плей-офф, то Фастовскому следует покинуть клуб. он и так засиделся, а такой проступок явно намекает - пора.
Покинуть нужно вне зависимости от попадания/непопадания.
Ф и К совсем уже оторвались от реальности, небожителями возомнили себя.
Жаль только спрашивать с них некому.
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Косяк администрации клуба , и нечего искать заговоры. Облажались, плохо понимая регламент, плохо выполнили свою работу.
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Ответ Дмитрий Травницкий
я тоже не в восторге от Фастовского, но считать легионером россиянина по рождению, не заигранного за сборные других стран, это что-то
Есть правила, и это не только придумка КХЛ. Дариус Каспарайтис что б снова сыграть за Родину бегал 4 сезона в Литовских лигах и только потом ему разрешили играть за сборную.
Зубрус так же как и Гордеев не играл под эгидой ИИХФ за сборную другой страны, поэтому ему было достаточно написать заявление.
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Не клуб, не лично Фастовский, как гендир, это хоккеист попал в историю! Блеск
+1
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+1
я тоже не в восторге от Фастовского, но считать легионером россиянина по рождению, не заигранного за сборные других стран, это что-то
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