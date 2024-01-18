Фастовский о российском спортивном гражданстве для Гордеева: «Жалко парня. Он попал в историю, которая ничего не предвещала. Пока непонятно, в какие сроки удастся решить вопрос»
Кирилл Фастовский высказался о ситуации со спортивным гражданством Гордеева.
В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.
В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.
– Есть ли варианты в ближайшее время оформить Гордееву российское спортивное гражданство или процесс будет долгим?
– Мы активно занимались этим, теперь пока не знаю. Пока непонятно, в какие сроки удастся решить этот вопрос.
– Можно ли рассчитывать на содействие лиги, ФХР в решении этого вопроса?
– Я надеюсь на это. Жалко парня, что он попал в историю, которая ничего не предвещала, – сказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.
Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала
Вот теперь бы его и климовича зарплату взять и оплачивать контракт Гордеева до апреля, гражданство спортивное он получил только оно со следующего сезона заработает.
ухандокали сезон команде и игрок остался без практики, просто выкинул сезон на помойку, молодцы.
главное, чтоб его сыновья были правильно заявлены...
он и так засиделся, а такой проступок явно намекает - пора.
"журналист: – Есть ли варианты в ближайшее время оформить Гордееву российское спортивное гражданство или процесс будет долгим?
К.В.Ф.: – Мы активно занимались этим, теперь пока не знаю."
Внимание вопрос, чем тогда занимались К.В.Ф и компания., если согласно официального пресс-релиза ХК Сибирь, Гордеев проходил как имеющий российское спортивное гражданство?
Перед началом сезона это нужно было делать.
Жаль, но наказания виновных скорее всего не будет. Как и перемен в клубе.
Кумовство и безнаказанность....
Ф и К совсем уже оторвались от реальности, небожителями возомнили себя.
Жаль только спрашивать с них некому.
Зубрус так же как и Гордеев не играл под эгидой ИИХФ за сборную другой страны, поэтому ему было достаточно написать заявление.