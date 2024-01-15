Рыбар о 6 поражениях «Спартака» подряд: «Нужно подниматься со дна, работать и играть как команда. Атмосфера в коллективе хорошая»
Вратарь «Спартака» Патрик Рыбар высказался о неудачных результатах команды.
Красно-белые проиграли 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера москвичи уступили «Металлургу» со счетом 2:6.
«Сложно что-то сказать после такой игры… Очень много пропустили. Нужно лучше играть в защите. Мы делали слишком много ошибок.
Шесть поражений подряд? Нужно подниматься со дна, работать, много кататься и играть как команда. Атмосфера в коллективе хорошая, несмотря на поражение. Как я уже говорил, нужно играть вместе, как команда.
В игре я чувствовал себя хорошо. Но бросков было слишком много. Мы толком не помогали друг другу, поэтому мне пришлось тяжело. Счет 2:6 говорит сам за себя», – сказал Рыбар.