Рыбар о 6 поражениях «Спартака» подряд: «Нужно подниматься со дна, работать и играть как команда. Атмосфера в коллективе хорошая»

Вратарь «Спартака» Патрик Рыбар высказался о неудачных результатах команды.

Красно-белые проиграли 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера москвичи уступили «Металлургу» со счетом 2:6.

«Сложно что-то сказать после такой игры… Очень много пропустили. Нужно лучше играть в защите. Мы делали слишком много ошибок.

Шесть поражений подряд? Нужно подниматься со дна, работать, много кататься и играть как команда. Атмосфера в коллективе хорошая, несмотря на поражение. Как я уже говорил, нужно играть вместе, как команда.

В игре я чувствовал себя хорошо. Но бросков было слишком много. Мы толком не помогали друг другу, поэтому мне пришлось тяжело. Счет 2:6 говорит сам за себя», – сказал .