«Спартак» проигрывает 0:5 СКА после двух периодов. Команда Жамнова пропустила 4 шайбы за 4 минуты и 25 секунд
«Спартак» пропустил четыре шайбы от СКА в течение четырех минут.
Команда тренера Алексея Жамнова крупно уступает петербуржцам по итогам двух периодов игры Фонбет чемпионата КХЛ.
СКА лидирует со счетом 5:0 после 40 минут игры, забросив четыре шайбы во втором периоде в промежутке четырех минут и 25 секунд.
На этом отрезке отличились Валентин Зыков и Арсений Грицюк, а дубль оформил Сергей Толчинский.
После четвертой пропущенной шайбы Патрик Рыбар сменил в воротах Дмитрия Николаева, но словацкий голкипер уже спустя 24 секунды пропустил гол, ставший пятым для СКА в игре.
«Спартак» допустил 33 броскам в створ своих ворот за два периода.
Жаль,надо было бы Фальковскому Ковальчуком прочность бортов проверить разок другой..