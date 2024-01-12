«Спартак» проигрывает 0:5 СКА после двух периодов. Команда Жамнова пропустила 4 шайбы за 4 минуты и 25 секунд

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Сергей Толчинский Валентин Зыков Патрик Рыбар Арсений Грицюк Дмитрий Николаев Хоккей

«Спартак» пропустил четыре шайбы от СКА в течение четырех минут.

Команда тренера Алексея Жамнова крупно уступает петербуржцам по итогам двух периодов игры Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА лидирует со счетом 5:0 после 40 минут игры, забросив четыре шайбы во втором периоде в промежутке четырех минут и 25 секунд.

На этом отрезке отличились Валентин Зыков и Арсений Грицюк, а дубль оформил Сергей Толчинский.

После четвертой пропущенной шайбы Патрик Рыбар сменил в воротах Дмитрия Николаева, но словацкий голкипер уже спустя 24 секунды пропустил гол, ставший пятым для СКА в игре.

«Спартак» допустил 33 броскам в створ своих ворот за два периода.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как похорошел Спартак при Ковальчуке...
+13
-1
+12
Ответ Snow11
Такое ощущение , что Спартак знатно нагрузился перед плей-офф . Опоздание ногами чуть ли не на полсекунды медленнее чем у Ска
до плей-офф еще 18 матчей, за это время можно 10 раз набрать и потерять форму. просто с приходом святого илайши у спартака все тройки скроенные пришлось ломать, чтобы прима-балерина в топ-6 попала
+6
0
+6
кошельчук норм тащит на дно
+4
-1
+3
Минус три центра. Морозов, Мальцев, Локтионов
+2
0
+2
Не буди лихо.... Не надо было затевать просмотры , глядишь, и обошлось бы без скандала.
+3
-3
0
Такое ощущение , что Спартак знатно нагрузился перед плей-офф . Опоздание ногами чуть ли не на полсекунды медленнее чем у Ска
+1
-1
0
о, кошелек забил, ну значит все не зря😄😄😄
+1
-1
0
Какой новенький у Спартака токсичный типок,уже на второй минуте явный толчок в спину,постоянные ударчики клюшкой и зацепы из подтишка., на словах цепляет постоянно..,а судьи все в глазки долбятся🫣
Жаль,надо было бы Фальковскому Ковальчуком прочность бортов проверить разок другой..
0
0
0
Ответ wolkov
до плей-офф еще 18 матчей, за это время можно 10 раз набрать и потерять форму. просто с приходом святого илайши у спартака все тройки скроенные пришлось ломать, чтобы прима-балерина в топ-6 попала
По поводу мистера "смените меня быстрее ,чтобы минус не получить" -полностью согласен! А по поводу 18 матчей, как раз самое оно если плотно грузились) Но это не факт
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий