«Спартак» проигрывает 0:5 СКА после двух периодов. Команда Жамнова пропустила 4 шайбы за 4 минуты и 25 секунд

«Спартак» пропустил четыре шайбы от СКА в течение четырех минут.

Команда тренера крупно уступает петербуржцам по итогам двух периодов игры Фонбет чемпионата .

СКА лидирует со счетом 5:0 после 40 минут игры, забросив четыре шайбы во втором периоде в промежутке четырех минут и 25 секунд.

На этом отрезке отличились и , а дубль оформил .

После четвертой пропущенной шайбы Патрик Рыбар сменил в воротах Дмитрия Николаева, но словацкий голкипер уже спустя 24 секунды пропустил гол, ставший пятым для СКА в игре.

«Спартак» допустил 33 броскам в створ своих ворот за два периода.