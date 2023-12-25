Вратарь «Спартака» Рыбар о возвращении Ковальчука: «Невероятный человек. Надеюсь, он поможет нам»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Патрик Рыбар Хоккей

Патрик Рыбар надеется, что Илья Ковальчук поможет «Спартаку».

Вратарь красно-белых высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:2), в котором 40-летний форвард забросил шайбу, сыграв впервые с сезона-2020/21.

«Мы провели хороший первый период, в котором забросили три шайбы. Да, допустили несколько ошибок, но тем не менее выиграли.

Как оценю игру Ковальчука? Он не выступал два с половиной года, но сыграл действительно хорошо. Илья все еще в форме. Надеюсь, он поможет нам.

Пока что я с ним не разговаривал. Ковальчук – невероятный человек. У него очень много опыта», — сказал Рыбар.

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1 комментарий
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Поможет он Спартаку только в плане пиара и продаж свитеров с его номером. В плане игры не думаю, что это усиление. Да есть опыт и авторитет. Но вчерашняя игра показала, что только в минус для Спартака. От добра добра не ищут.
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