Вратарь «Спартака» Рыбар о возвращении Ковальчука: «Невероятный человек. Надеюсь, он поможет нам»

Патрик Рыбар надеется, что Илья Ковальчук поможет «Спартаку».

Вратарь красно-белых высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:2), в котором 40-летний форвард забросил шайбу, сыграв впервые с сезона-2020/21.

«Мы провели хороший первый период, в котором забросили три шайбы. Да, допустили несколько ошибок, но тем не менее выиграли.

Как оценю игру ? Он не выступал два с половиной года, но сыграл действительно хорошо. Илья все еще в форме. Надеюсь, он поможет нам.

Пока что я с ним не разговаривал. Ковальчук – невероятный человек. У него очень много опыта», — сказал .

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