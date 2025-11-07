Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча «Вашингтона» и «Питтсбурга». Евгений выложил в соцсети фото с подписью «900»
Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись свитерами после матча «Вашингтона» и «Питтсбурга» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
39-летний форвард «Пингвинс» выложил в соцсети совместное фото с краткой подписью: «900».
Таким образом он поздравил 40-летнего капитана «Кэпиталс» с достижением отметки 900 голов в регулярках лиги в предыдущем матче против «Сент-Луиса» (6:1).
Болельщики «Питтсбурга» стоя поздравили Овечкина с 900-м голом. Вот это уважение!
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Евгения Малкина
