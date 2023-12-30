Жамнов о 4:5 от «Витязя»: «Не имеем права отдавать такие игры. Чересчур поверили в свои силы, наверное. Это переросло в самоуверенность и привело к ошибкам»

Теги Витязь Спартак травмы Алексей Жамнов КХЛ Ансель Галимов Патрик Рыбар Хоккей

Алексей Жамнов подвел итоги матча против «Витязя» (4:5 ОТ).

К 25-й минуте игры «Спартак» вел со счетом 4:1, но в итоге проиграл в овертайме.

«Витязь» преподал нам хороший урок. Надо играть до конца, мы не имеем права отдавать такие игры. Не знаю, в чем причина. Наверное, чересчур поверили в свои силы. Это переросло в самоуверенность и привело к ошибкам.

Игра Патрика Рыбара? Не считаю, что его надо было менять. Мы начали сыпаться тактически и делать то, что не стоило.

Почему в третьем периоде не играл Ансель Галимов? У него микротравма, не стали форсировать, освободили от игры», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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6 комментариев
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Это что вообще такое было??? Я молчу про обрезы и выходы соперника при игре в меньшинстве один-на-один - наверное , это уже можно считать "фирменной фишкой" Спартака. Но если сюда ещё добавить и провальные буллиты... Алексей Юрьевич, не слишком ли вы спокойно воспринимаете эти вещи? Всё-таки Спартаку при всей моей любви к команде ещё рановато вальяжно выкатывать на игры под лозунгом "Вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам - сколько захотим!" Как бы не пролететь мимо Кубка с таким отношением.
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Рано успокоились внушив себе ,что победа в "кармане "!
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