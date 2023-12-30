Жамнов о 4:5 от «Витязя»: «Не имеем права отдавать такие игры. Чересчур поверили в свои силы, наверное. Это переросло в самоуверенность и привело к ошибкам»

Алексей Жамнов подвел итоги матча против «Витязя» (4:5 ОТ).

К 25-й минуте игры « » вел со счетом 4:1, но в итоге проиграл в овертайме.

« » преподал нам хороший урок. Надо играть до конца, мы не имеем права отдавать такие игры. Не знаю, в чем причина. Наверное, чересчур поверили в свои силы. Это переросло в самоуверенность и привело к ошибкам.

Игра Патрика Рыбара? Не считаю, что его надо было менять. Мы начали сыпаться тактически и делать то, что не стоило.

Почему в третьем периоде не играл ? У него микротравма, не стали форсировать, освободили от игры», – сказал главный тренер «Спартака» .