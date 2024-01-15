Бахмутов о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Бальзам для болельщиков, красивая история. Может, вместе с Александром клуб выиграет Кубок Гагарина»

Теги Вашингтон Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Игорь Бахмутов Динамо Хоккей

Игорь Бахмутов высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в «Динамо».

«Как я отнесусь к возвращению Овечкина в «Динамо»? Это бальзам для болельщиков. Для него это будет красивая история, чтобы закончить карьеру. Такая же история у Ковальчука, начал в «Спартаке» и там же завершает. А какие будут результаты, ну, это еще бабка надвое сказала! Возможно, вместе с Овечкиным «Динамо» выиграет Кубок Гагарина.

Мы же помним, что пару сезонов назад Ковальчук с «Авангардом» победили. Время покажет, сложно прогнозы давать», – сказал бывший генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов. 

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4 комментария
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"А какие будут результаты..."- никакие
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Рекорд всё?
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У Бахмута часом "крыша" не прохудилась, рассуждая на такие темы. Не проще поговорить о попугаях ...
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Спартак взял пескоструйщика
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