Алексей Кудашов: «Овечкину нужны быстрые игроки, которые доставят ему шайбу. «Вашингтон» ограничен в исполнителях. Этого и не хватает»

Алексей Кудашов поделился мыслями об игре Александра Овечкина.

– Что надо делать Александру Овечкину, который не может забить в 10 матчах подряд?

– Просто перетерпеть этот момент. Сейчас пойдет. Он знает, что делает. Взрослый мужик. Иногда шайба не идет в ворота, так бывает.

Я смотрю матчи Овечкина, изучаю его игровое время. Вижу, что броски у него есть, моменты есть. Все равно он забьет, рано или поздно.

– Лучшее большинство КХЛ – у вашего «Динамо» (30,3%). Худшее большинство НХЛ – у «Вашингтона». Там просто катастрофа: 8,2%. Как это исправить?

– Здесь двоякая ситуация. Если играть на Сашку, то, естественно, его все уже перекрывают.

Если бы они во главу угла ставили результат, возможно, выходили бы другие игроки, чтобы была другая вариативность. Надо знать, что они там хотят в «Вашингтоне».

Ясно, что Овечкин встает в свой офис под бросок. Но соперник уже стал довольно‑таки легко его перекрывать. Тем более рядом нет ни Никласа Бэкстрема, ни ряда других игроков.

Важно ведь, чтобы от каждого исходила угроза, а сейчас «Кэпиталс» ограничены в исполнителях. Этого Овечкину и не хватает.

– Вы видели, что Александр из офиса уже едет на слот к воротам.

– Да он и наверху на синей линии уже стал играть. В команде ищут разные варианты, но это нормальное явление.

Когда не получается одно, то делают другое. Я думаю, просто «Вашингтону» нужно какое‑то время, чтобы перестроиться.

– А если поставить Овечкина в креативное звено к Кузнецову и Оши?

– Не знаю. Надо смотреть, что за там креатив, как выглядит Кузя и все остальные.

Для этого надо быть в команде. Овечкину сейчас нужны быстрые игроки, которые будут до него доставлять шайбу.

И чтобы сам Саша занимался тем, что он умеет лучше всего. Добивал, бросал, подставлял. А чтобы другие делали за него остальную работу, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.