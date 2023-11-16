Борис Майоров: «Меня не очень волнует эта НХЛ! Открываю газету, заголовок на полстраницы: Овечкин, блин, опять одержал победу. Ну что это такое?»

Борис Майоров возмущен повышенным вниманием российской прессы к НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос про .

ESPN назвал нападающего «Вашингтона» хоккеистом, который может стать членом Зала хоккейной славы сразу после окончания профессиональной карьеры.

«Достоин человек, безусловно, достоин, с учетом тех достижений, которые у него есть. Никаких вопросов нет абсолютно.

Я говорю, меня не очень волнует эта ! Беру в руки «Спорт-Экспресс» и все время возмущаюсь.

Вчера заголовок на всю страницу: «Макдэвид разразился наконец-то заброшенной шайбой».

Сегодня открываю газету, и опять заголовок на полстраницы о том, что Овечкин, блин, опять одержал победу. Ну что это такое?

И ни одного отчета об играх российского чемпионата, ни одного, е-мое, позавчера такой хороший матч был « » – « », почему не рассказать?

Я не понимаю, почему такой перекос у «Спорт-Экспресса», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.