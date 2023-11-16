Борис Майоров: «Меня не очень волнует эта НХЛ! Открываю газету, заголовок на полстраницы: Овечкин, блин, опять одержал победу. Ну что это такое?»
Борис Майоров возмущен повышенным вниманием российской прессы к НХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос про Александра Овечкина.
ESPN назвал нападающего «Вашингтона» хоккеистом, который может стать членом Зала хоккейной славы сразу после окончания профессиональной карьеры.
«Достоин человек, безусловно, достоин, с учетом тех достижений, которые у него есть. Никаких вопросов нет абсолютно.
Я говорю, меня не очень волнует эта НХЛ! Беру в руки «Спорт-Экспресс» и все время возмущаюсь.
Вчера заголовок на всю страницу: «Макдэвид разразился наконец-то заброшенной шайбой».
Сегодня открываю газету, и опять заголовок на полстраницы о том, что Овечкин, блин, опять одержал победу. Ну что это такое?
И ни одного отчета об играх российского чемпионата, ни одного, е-мое, позавчера такой хороший матч был «Спартак» – «Динамо», почему не рассказать?
Я не понимаю, почему такой перекос у «Спорт-Экспресса», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Не с глаголами пишется раздельно,слово понимаю через И
Когда везде враги мерещатся тут надо в скорую звонить и голову лечить👌🏻
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Дата регистрации 28 марта 2022 года
Дальше можно не продолжать😂😂😂
P.s Кэпсом писать не обязательно 😉