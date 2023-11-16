Борис Майоров: «Меня не очень волнует эта НХЛ! Открываю газету, заголовок на полстраницы: Овечкин, блин, опять одержал победу. Ну что это такое?»

Теги Спартак Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Борис Майоров КХЛ Динамо Коннор Макдэвид Хоккей

Борис Майоров возмущен повышенным вниманием российской прессы к НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос про Александра Овечкина.

ESPN назвал нападающего «Вашингтона» хоккеистом, который может стать членом Зала хоккейной славы сразу после окончания профессиональной карьеры.

«Достоин человек, безусловно, достоин, с учетом тех достижений,  которые у него есть. Никаких вопросов нет абсолютно.

Я говорю, меня не очень волнует эта НХЛ! Беру в руки «Спорт-Экспресс» и все время возмущаюсь.

Вчера заголовок на всю страницу: «Макдэвид разразился наконец-то заброшенной шайбой».

Сегодня открываю газету, и опять заголовок на полстраницы о том, что Овечкин, блин, опять одержал победу. Ну что это такое?

И ни одного отчета об играх российского чемпионата, ни одного, е-мое, позавчера такой хороший матч был «Спартак» – «Динамо», почему не рассказать?

Я не понимаю, почему такой перекос у «Спорт-Экспресса», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

33 комментария

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Matador
открываю газету, пишут "Бавария обыграла Барселону". Да что это такое?! Почему не написать про игру Шинника с Дизелистом!
+23
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+20
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Андрей Никитин99
Это просто не лечится 🤦🏻‍♂️
+17
-3
+14
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a2wai
Ну не хочет читать про Овечкина, будет читать разборы матчей Газмяс - Навозник.
+13
-5
+8
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Андрей Никитин99
Ответ Виталий Макеев
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Виталь ну ты хотя бы русский язык бы выучил
Не с глаголами пишется раздельно,слово понимаю через И
Когда везде враги мерещатся тут надо в скорую звонить и голову лечить👌🏻
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0
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Андрей Никитин99
Ответ Виталий Макеев
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Виталий Макеев,63 года
Рейтинг -383
Дата регистрации 28 марта 2022 года
Дальше можно не продолжать😂😂😂
P.s Кэпсом писать не обязательно 😉
+10
-2
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YoRHa
Ответ Виталий Макеев
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А можно шрифт побольше сделать, а то не всем понятно, что вы пишете...
+7
0
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Tungus85
Всех не очень то волнует, что там волнует Бориса майорова
+8
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+6
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ГЕНПЛАН
Ответ Виталий Макеев
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Виталий Макеев 63 года - разрушитель мифа о "лучшем в мире советском образовании"))
+6
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Павел Шевелев
Ответ Виталий Макеев
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вы так поня?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Tungus85
Всех не очень то волнует, что там волнует Бориса майорова
Журналистов волнует, раз постоянно спрашивают у него про НХЛ понимая что ответ будет один и тот же
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RBS
Очередной задвиг старпёра, поклонника главного старпёра
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a2wai
Ответ Виталий Макеев
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Чтобы ты это понял, тебе необходимо убрать ногу или что-то другое с капса))
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Melnikov1968
"Открываю газету...." Это круто. Дальше можно не читать. Открываю утром Спортс, опять этот Ротенберг. Да что же это такое? 😊😊😊
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Биомеханоид
Чё докопались до деда... Мужик старой закваски, любит отечественное. В особых зашкварах замечен не был, имеет право. Тут, скорее, вопрос к тем, кто ему звонит постоянно. Знают же, что ответит, набрасывают.
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2hsjck49rf
А где он взял газету?))
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Андрей Никитин99
Ответ Павел Шевелев
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😂😂😂😂
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Павел Шевелев
Ответ Виталий Макеев
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умоляю, найдите на клавиатуре кнопочку CAPS LOCK! или внучат попросите! Христом Богом прошу!
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zho3716
Ответ Андрей Никитин99
Это просто не лечится 🤦🏻‍♂️
Прерви свои страдания сам
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i-volk
Ответ Андрей Никитин99
Это просто не лечится 🤦🏻‍♂️
Почему это должно лечиться? Разве советский хоккеист международного уровня должен думать иначе?
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Владимир Никаноров
В наше время журналюгам нужна сенсация а всё остальное им до фени,..в наше время бумагомарание более в "почёте" нежели объективная и интересная информация...
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Павел Шевелев
Ответ Виталий Макеев
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svft
за какой год газета? на даче на чердаке нашел
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Свидетели Овцовы
Это вата у вас в мозгах, товарищ Майоров. 🤷
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Александр Войнович
что там нынче по газетам, какие новости ещё?😏
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Огюст
Борис , да не читайте вы спортивных газет перед обедом -гуляйте на природе и на игры ходите !
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Валерий Сергеевич
Ответ Виталий Макеев
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Овечкин никогда не был предателем, самогона что ли оппился? У нас пол страны работает или за рубежом, или в иностранных компаниях, они что все предатели?
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Roman Schmidt
Ну да,зачем про Ови читать,когда в КаХаэЛь всея лиги тренер Рома про систему глоголит,вот про это должны писать,вот что надо читать🦠
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zho3716
Ответ Свидетели Овцовы
Это вата у вас в мозгах, товарищ Майоров. 🤷
Это у тебя в мозгах гниль
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