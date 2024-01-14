Депутат Журова: «Как только повестка о России снижается, тут же появляется какой-нибудь Гашек и говорит про нас. Если бы его не цитировали, мы бы не знали, что он говорит»

Теги Доминик Гашек Светлана Журова Государственная дума КХЛ Политика Хоккей

Светлана Журова высказалась о критике россиян со стороны Доминика Гашека.

Ранее Гашек раскритиковал Александра Овечкина за фотографию с Владимиром Путиным в соцсетях. 

«Как только какая-то повестка в отношении России снижается, тут же появляется какой-нибудь Гашек или кто-то еще, кто говорит про нас. Что мы каким-то образом влияли на процессы недопуска израильской хоккейной команды…

Все время кто-то подогревает повестку в негативном ключе в отношении спорта. Мы сами обращаем внимания на эти процессы, цитируя такие комментарии. Если бы Гашека не цитировали, мы бы даже не знали, что он говорит», – заявила депутат Государственной думы.

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5 комментариев
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Если бы Журову не цитировали, мы бы даже не знали, что она говорит.
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Нам неинтересен этот Гашек. ДОМИНИК ГАШЕК!
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Если бы Журову не цитировали, то никто бы не знал, что она говорит.
А если бы она поменьше трындела, а побольше бы работала бы по физкультурно-спортивному законодательству и контролю за чиновниками в регионах, то возможно бы и пользу какую-нибудь народу приносила)))
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Абсолютно логично. Если не спортс никто бы не знал мнений по каждому виду спорта и их проблематике от Журовой. Но спортс старается.
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