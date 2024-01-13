Хабибулин о поддержке от Гашека: «Меня это особо не удивило, если опустить политику. Мы друг против друга очень много играли»

Николай Хабибулин высказался о поддержке со стороны Доминика Гашека.

В декабре « » подписало контракт с 50-летним до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне голкипер провел в сезоне-2013/2014. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек поддержал его: «Хабибулин был отличным вратарем. Скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед».

– Доминик Гашек постоянно хейтит Россию. Но о вашем возвращении в интервью « » высказался очень тепло. Вас это удивило?

– Я видел его слова. Меня это особо не удивило. Потому что мы с Гашеком друг против друга очень много играли. Вместе даже участвовали в Матче звезд НХЛ, причем несколько раз. Я нормально общался с Домиником.

Может быть, в контексте того, что он говорил в последнее время, это могло выглядеть удивительно. Но если опустить политику, то для меня не стало неожиданным, что Гашек высказался в мою поддержку.

– Есть вратарское братство?

– Видимо, да.

– Когда стало известно, что вы возвращаетесь, от кого поступили самые небанальные слова?

– Мне написали из «Тампы», где я играл. Еще подбодрил Джейсон Музатти, тренер вратарей «Каролины». Я давно с ним не общался. А он пишет: «Давай, Николай, сыграй за всех наших, пятидесятилетних!»

– Вы ведь в историю лиги можете попасть. Самым возрастным вратарем в был Доминик Гашек, который играл в 46 лет. Это стимул, что вы можете побить рекорд?

– Это не те рекорды, за которыми стоит идти. В данном случае у меня нет высокой мотивации. Это не спортивный рекорд. Ну, стал ты самым возрастным хоккеистом. Но если бы я играл весь сезон так, как делал Гашек в «Спартаке», – это другое дело. Где-то ты выходишь, где-то сидишь на лавке. А если выйти один раз – я не считаю, что это рекорд рекордов, – сказал Хабибулин.