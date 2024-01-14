4 игрока «Ванкувера» и 3 игрока «Торонто» выбраны болельщиками на Матч звезд НХЛ

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4 игрока «Ванкувера» и 3 игрока «Торонто» выбраны болельщиками на Матч звезд НХЛ.

Лига подвела итоги зрительских довыборов на звездный уик-энд в Торонто, который пройдет с 1 по 3 февраля.

Первые 32 игрока, которые примут участие в мероприятии, были определены лигой.

В список были включены представители от каждого из 32 клубов НХЛ (некоторые игроки уже успели получить травмы и их участие под вопросом). 

По итогам голосования болельщиков выбраны еще 12 хоккеистов – 4 вратаря и 8 полевых игроков. Ранее были объявлены первые 5 победителей довыборов, в число которых вошли 2 российских голкипера – Сергей Бобровский («Флорида») и Александр Георгиев («Колорадо»). 

Еще 7 выбранных  игроков представляют 2 канадских клуба – «Ванкувер» (4 – вратарь Тэтчер Демко, форварды Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Брок Босер) и «Торонто» (3 – защитник Морган Райлли, форварды Вильям Нюландер и Митч Марнер). 

Таким образом, в мероприятии могут принять участие 5 представителей «Кэнакс» (защитник Куинн Хьюз был выбран лигой) и 4 представителя «Лифс» (форвард Остон Мэттьюс был выбран лигой).  

Отметим, что в этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.

Также изменен формат мастер-шоу – 12 игроков разыграют 1 миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.

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