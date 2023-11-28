НХЛ проведет драфт на Матче звезд лиги. Капитаны дивизионов выберут хоккеистов вместе со знаменитостями

НХЛ проведет драфт хоккеистов на Матче звезд.

Лига сообщила об изменении формата проведения Матча звезд.

Продолжительность мероприятия увеличили с двух дней до трех.

В дополнение к конкурсам мастерства и турниру в формате «3 на 3» состоится драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов вместе со знаменитостями будут выбирать игроков из списка, сформированного фанатами и лигой.

Таким образом, НХЛ вернула драфт на Матч звезд – ранее такой формат использовался в 2011, 2012 и 2015 годах.

Неделя звезд НХЛ пройдет 1-3 февраля в Торонто.