НХЛ проведет драфт на Матче звезд лиги. Капитаны дивизионов выберут хоккеистов вместе со знаменитостями

Теги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Хоккей

НХЛ проведет драфт хоккеистов на Матче звезд.

Лига сообщила об изменении формата проведения Матча звезд.

Продолжительность мероприятия увеличили с двух дней до трех.

В дополнение к конкурсам мастерства и турниру в формате «3 на 3» состоится драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов вместе со знаменитостями будут выбирать игроков из списка, сформированного фанатами и лигой.

Таким образом, НХЛ вернула драфт на Матч звезд – ранее такой формат использовался в 2011, 2012 и 2015 годах.

Неделя звезд НХЛ пройдет 1-3 февраля в Торонто.

6 комментариев

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gombocrew
Ответ upuckuH
Все понимают, что Саня с такой статой не поедет. Вот и матч заезд вам.
Так он же и так частенько косит от этого мероприятия
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copti_san
Ахахах, забавно, как НБА и НХЛ поменялись. В НБА то теперь ровно наоборот никакого драфта с этого года на матче звёзд
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0
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цэсемьэр
Ответ upuckuH
Все понимают, что Саня с такой статой не поедет. Вот и матч заезд вам.
даже Рори Фицпатрик ездил, так что может и поедет😆
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Павел Павленко
ну да не будет его на этом событии. да и надо ли оно ему?? и по сути не наиграл на него
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Den_94
Ответ upuckuH
Все понимают, что Саня с такой статой не поедет. Вот и матч заезд вам.
Овечкин даже если на лёд не выйдет, сделает для матча звёзд больше некоторых других
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