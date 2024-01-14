Бобровский и Георгиев выбраны для участия в Матче звезд НХЛ, Драйзайтль, Макар и Сваймен – тоже
Еще два российских хоккеиста выбраны для участия в Матче звезд НХЛ.
Вратари Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей Бобровский («Флорида») примут участие в Матче звезд НХЛ.
Также на звездный уикэнд вызваны форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, защитник «Колорадо» Кэйл Макар и голкипер «Бостона» Джереми Сваймен.
Все названные хоккеисты были выбраны на матч после зрительского голосования.
Матч звезд НХЛ состоится с 1 по 3 февраля в Торонто. На первом этапе НХЛ отобрала по одному игроку от каждой команды. Еще 12 игроков путем голосования выберут болельщики.
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А вот вызов Георгиева, конечно, нонсенс)