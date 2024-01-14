Бобровский и Георгиев выбраны для участия в Матче звезд НХЛ, Драйзайтль, Макар и Сваймен – тоже

Еще два российских хоккеиста выбраны для участия в Матче звезд НХЛ.

Вратари Александр Георгиев («Колорадо») и (« ») примут участие в .

Также на звездный уикэнд вызваны форвард « » , защитник « » и голкипер « » .

Все названные хоккеисты были выбраны на матч после зрительского голосования.

Матч звезд НХЛ состоится с 1 по 3 февраля в Торонто. На первом этапе НХЛ отобрала по одному игроку от каждой команды. Еще 12 игроков путем голосования выберут болельщики.

Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина