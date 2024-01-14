Бобровский и Георгиев выбраны для участия в Матче звезд НХЛ, Драйзайтль, Макар и Сваймен – тоже

Теги болельщики Бостон Флорида Колорадо Эдмонтон Матч звезд НХЛ Сергей Бобровский НХЛ Леон Драйзайтль Александр Георгиев Кэйл Макар Джереми Сваймен Хоккей

Еще два российских хоккеиста выбраны для участия в Матче звезд НХЛ.

Вратари Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей БобровскийФлорида») примут участие в Матче звезд НХЛ.

Также на звездный уикэнд вызваны форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, защитник «Колорадо» Кэйл Макар и голкипер «Бостона» Джереми Сваймен.

Все названные хоккеисты были выбраны на матч после зрительского голосования.

Матч звезд НХЛ состоится с 1 по 3 февраля в Торонто. На первом этапе НХЛ отобрала по одному игроку от каждой команды. Еще 12 игроков путем голосования выберут болельщики.

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7 комментариев
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А чем отличаются голосование зрителей от голосования болельщиков?
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Боб отличную форму набрал, на 100% заслужил вызов.
А вот вызов Георгиева, конечно, нонсенс)
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Ответ dinm 8
без флага не надо туда ехать
бери выше - если ехать, то только на танке
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