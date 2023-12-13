НХЛ изменила формат мастер-шоу на Матче звезд. 12 хоккеистов разыграют миллион долларов в конкурсах с начислением очков

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Хоккей

НХЛ изменила формат проведения мастер-шоу на Матче звезд.

Мероприятие состоится в 2024 году в Торонто.

Вместо того, чтобы распределить 44 участника Матча всех звезд по разным конкурсам для гарантии того, что каждая команда НХЛ будет представлена в мастер-шоу, как это было раньше, НХЛ выберет 8 игроков из числа 44 участников Матча звезд. Еще четыре хоккеиста будут выбраны голосованием болельщиков.

Таким образом, 12 игроков примут участие в мастер-шоу.

Хоккеисты примут участие в четырех из шести конкурсов. Они будут соревноваться в скорости, силе броска, точности пасов и бросков. Первое место приносит пять очков, второе – четыре очка и так далее.

Седьмым конкурсом, куда пройдут восемь хоккеистов, станет серия буллитов, где игроки смогут сами выбрать вратарей, которым они хотят противостоять.

Решающим конкурсом станет полоса препятствий, за успешное прохождение которой можно будет заработать удвоенное количество очков.

Победитель получит один миллион долларов.

4 комментария
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Вот это круто! Делайте ставки господа.
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добавили личный интерес, да и куш солидный
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Звучит интересно! Особенно на фоне стагнации МВЗ последних лет.
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Солидный приз, ограниченное число участников, есть шанс, что игроки будут выкладываться. Посмотрим.
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