Агент Тарасенко об обмене: «Только долгосрочное сотрудничество. «Оттава» на стадии перестройки и заинтересована в молодых игроках»

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Алексей Дементьев Владимир Тарасенко Хоккей

Агент Владимира Тарасенко высказался о возможном обмене хоккеиста из «Оттавы».

Ранее сообщалось, что «Оттава» может попросить 32-летнего Тарасенко отказаться от запрета на обмен. Российский форвард набрал 25 очка в 34 матчах сезона НХЛ.

«Обмен Тарасенко может состояться только с ведома самого Владимира.

Он всегда ставит перед собой максимальные задачи. Если обмен и случится, то это, наверняка, будет перспективным продолжением для хоккеиста в будущем. Нет смысла делать обмен до конца сезона, только долгосрочное сотрудничество.

Владимир играет хорошо, продуктивно, является важной частью команды. Но «Оттава» решает свои задачи, они находятся на стадии перестройки и заинтересованы в том, чтобы получить молодых игроков через драфт, либо через обмен.

Сложно сказать, насколько высокий спрос будет на Тарасенко в НХЛ. Но посмотрите, например, на «Чикаго», который подкосило огромное количество травм одновременно. Все может произойти внезапно, и даже если команда не имела интереса сегодня, завтра она готова будет взять многих игроков», – сказал агент Алексей Дементьев.

Подробная статистика выступлений Тарасенко – здесь.

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5 комментариев
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С такими требованиями по условиям обмена от Тарасенко - его в дедлайн могут и не обменять
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+4
Ответ Stenort
С такими требованиями по условиям обмена от Тарасенко - его в дедлайн могут и не обменять
Если объективно, то 32летний игрок с не самой выдающейся статистикой и запросами в 5+ в долгосрок никому не нужен. Генменеджер Оттавы мог сообщить агенту, что на Тарасенко не рассчитывают и подписывать не будут. Смысл там оставаться после дедлайна? Если есть шанс пошуметь в ПО, то странно от него отказываться.
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+3
Если подпишет кто, то скорее всего, как раз до конца сезона
+1
-1
0
Ответ LaffyTaffy
На Ови было бы неплохо обменяться
ты дурак?
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