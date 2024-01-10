Агент Тарасенко об обмене: «Только долгосрочное сотрудничество. «Оттава» на стадии перестройки и заинтересована в молодых игроках»

Агент Владимира Тарасенко высказался о возможном обмене хоккеиста из «Оттавы».

Ранее сообщалось, что «Оттава» может попросить 32-летнего Тарасенко отказаться от запрета на обмен. Российский форвард набрал 25 очка в 34 матчах сезона НХЛ.

«Обмен Тарасенко может состояться только с ведома самого .

Он всегда ставит перед собой максимальные задачи. Если обмен и случится, то это, наверняка, будет перспективным продолжением для хоккеиста в будущем. Нет смысла делать обмен до конца сезона, только долгосрочное сотрудничество.

Владимир играет хорошо, продуктивно, является важной частью команды. Но « » решает свои задачи, они находятся на стадии перестройки и заинтересованы в том, чтобы получить молодых игроков через драфт, либо через обмен.

Сложно сказать, насколько высокий спрос будет на Тарасенко в . Но посмотрите, например, на «Чикаго», который подкосило огромное количество травм одновременно. Все может произойти внезапно, и даже если команда не имела интереса сегодня, завтра она готова будет взять многих игроков», – сказал агент .

Подробная статистика выступлений Тарасенко – здесь.