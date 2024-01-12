Тарасенко набрал 600 очков в НХЛ. Он 17-й россиянин, достигший этой отметки

Владимир Тарасенко набрал 600 очков в НХЛ.

Форвард «Оттавы» отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ против «Баффало» (3:5).

В текущем сезоне на счету 32-летнего игрока стало 26 (9+17) очков в 35 играх.

стал 17-м хоккеистом из России, набравшим 600 (279+321) очков в регулярных чемпионатах . Нападающий достиг этой отметки за 710 матчей.

На 16-м месте по очкам среди россиян идет – 644 (169+475) балла в 921 игре.