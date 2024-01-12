Тарасенко набрал 600 очков в НХЛ. Он 17-й россиянин, достигший этой отметки

Теги рейтинги Оттава НХЛ Игорь Ларионов Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал 600 очков в НХЛ.

Форвард «Оттавы» отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ против «Баффало» (3:5).

В текущем сезоне на счету 32-летнего игрока стало 26 (9+17) очков в 35 играх. 

 Тарасенко стал 17-м хоккеистом из России, набравшим 600 (279+321) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Нападающий достиг этой отметки за 710 матчей.

На 16-м месте по очкам среди россиян идет Игорь Ларионов – 644 (169+475) балла в 921 игре.

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4 комментария
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Можно попробовать дотянутся до отметки в 700-800 очков и 1000 матчей.
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В целом новое поколение не затерялось, среди наших звезд 90-х годов
+1
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+1
Чет как-то маловато. До 1000 не доживет в NHL.
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