Митчелл Миллер: «Я счастлив выступать за «Ак Барс», Казань – большой и просто невероятный город. С нетерпением жду поездки в Сочи»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о впечатлениях от КХЛ.

– За полтора месяца игры в какое у вас сложилось мнение о лиге?

– КХЛ – хорошая лига, и я очень рад, что играю здесь. Для меня это суперполезный опыт. Я провел здесь только 13 матчей, но привыкаю к новому стилю игры и чувствую себя все увереннее на площадке. Тренеры и партнеры по команде мне во всем помогают.

– Какие впечатления от команды и города?

– Это отличная команда, все организовано на высоком уровне и ко мне здесь относятся очень хорошо. Поэтому я счастлив выступать за « ». Казань – большой и просто невероятный город. С ребятами мы хорошо проводим свободное время. И я хотел бы узнать о Казани еще больше.

– Какие города в России вам еще запомнились?

– Казань – пока лучший для меня город. Также с нетерпением жду нашей поездки в Сочи. Я уже многое слышал об этом городе и хотел бы его посетить.

– Какие вы ставите цели на сезон перед собой лично?

– Хочу развиваться как человек и как хоккеист. Я здесь, чтобы помогать команде побеждать как можно больше, и буду делать все для этого. Быть частью побеждающей команды – это невероятно, – сказал Миллер.