«Ак Барс» не реализовал 12 попыток подряд в большинстве. Команда не использовала 4-минутное преимущество в 3-м периоде с «Трактором»
«Ак Барс» не забил в большинстве в третьем матче подряд.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступила «Трактору» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В этом матче казанцы не использовали три попытки при игре в большинстве.
В третьем периоде команда четыре минуты играла с численным преимуществом после удаления Альберта Яруллина, но не реализовала большинстве.
В прошлом матче «Ак Барс» не использовал ни одну из шести попыток в большинстве в игре с «Барысом» (1:0 ОТ), до этого – три попытки в матче против «Автомобилиста» (2:1).