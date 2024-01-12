«Ак Барс» не реализовал 12 попыток подряд в большинстве. Команда не использовала 4-минутное преимущество в 3-м периоде с «Трактором»

Теги Ак Барс Трактор Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» не забил в большинстве в третьем матче подряд.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступила «Трактору» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В этом матче казанцы не использовали три попытки при игре в большинстве.

В третьем периоде команда четыре минуты играла с численным преимуществом после удаления Альберта Яруллина, но не реализовала большинстве.

В прошлом матче «Ак Барс» не использовал ни одну из шести попыток в большинстве в игре с «Барысом» (1:0 ОТ), до этого – три попытки в матче против «Автомобилиста» (2:1).

7 комментариев
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Ак барс продолжай в том же духе😂
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Видна рука тренера
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А чего ждать от хоккея Била ? Олимпиада показала что старое сиденье в зоне и бежать как дураки в атаку коситься на зону оборону своё исчерпало.
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Большинство ни какое🥵😡😡
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можем, умеем, практикуем!
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В большенстве один Радулов катается,а он не забивает,отсюда и результат.
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Ответ ildaron017
Ак барс продолжай в том же духе😂
судя по Нику это твоя команда))
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