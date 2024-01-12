«Ак Барс» не реализовал 12 попыток подряд в большинстве. Команда не использовала 4-минутное преимущество в 3-м периоде с «Трактором»

«Ак Барс» не забил в большинстве в третьем матче подряд.

Команда тренера уступила (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

В этом матче казанцы не использовали три попытки при игре в большинстве.

В третьем периоде команда четыре минуты играла с численным преимуществом после удаления Альберта Яруллина, но не реализовала большинстве.

В прошлом матче « » не использовал ни одну из шести попыток в большинстве в игре с «Барысом» (1:0 ОТ), до этого – три попытки в матче против «Автомобилиста» (2:1).