Билялетдинов про 1:3 от «Трактора»: «Ак Барсу» нужно убирать моменты, мешающие сыграть достойно. Ошибки чисто индивидуальные»

Теги Ак Барс Трактор Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Трактора».

«Ак Барс» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сложная игра была, несмотря на то, что мы серьезно готовились к этому матчу. Понимали, что это важная встреча.

Но «Трактор» играл на хорошем подъеме, эмоционально, создавал сложности для нас. Неслучайно мы допускали ошибки, после чего и пропустили три шайбы.

Нам нужно исправляться в этом плане. Ошибки не такие серьезные, а чисто индивидуальные. Надо убирать моменты, которые мешают нам сыграть достойно.

– Ваша игра выглядит академичной, не хватало роли лидеров. Была ли мотивация на победу у команды?

– А как же побеждать без мотивации? Конечно. Мы готовились к этому матчу. Игра серьезная, команда настраивалась.

– Тем не менее всего одна заброшенная шайба.

– В этом наша проблема. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть, конечно.

– Дмитрия Кагарлицкого вернули в звено к Вадиму Шипачеву и Александру Радулову. Насколько вы довольны?

– Пришел такой момент, когда надо было посмотреть на сочетание. И другие звенья поменял, сделал перестановки.

Звено Шипачева справилось с этим, другие – не совсем. Не могу сказать, что были какие-то ошибки в плане перестановок, но надо время, видимо, чтобы они сработались.

В дальнейшем все будет нормально, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

6 комментариев
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Ответ Радик Шайхутдинов
Необходимо не только моменты убрать, но необходимо убрать и всю контору с верху до низу. Зажрались
...лед растопить, татнефть арену завесить ширпотребом из вьетнама.
+6
-1
+5
Необходимо не только моменты убрать, но необходимо убрать и всю контору с верху до низу. Зажрались
+5
-1
+4
И нужно ему начать с себя
+1
-1
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Ответ Рамиль Абзипаров
...лед растопить, татнефть арену завесить ширпотребом из вьетнама.
и покрасить Казанский кремль в жёлтый цвет
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