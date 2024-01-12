Билялетдинов про 1:3 от «Трактора»: «Ак Барсу» нужно убирать моменты, мешающие сыграть достойно. Ошибки чисто индивидуальные»

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Трактора».

«Ак Барс» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сложная игра была, несмотря на то, что мы серьезно готовились к этому матчу. Понимали, что это важная встреча.

Но « » играл на хорошем подъеме, эмоционально, создавал сложности для нас. Неслучайно мы допускали ошибки, после чего и пропустили три шайбы.

Нам нужно исправляться в этом плане. Ошибки не такие серьезные, а чисто индивидуальные. Надо убирать моменты, которые мешают нам сыграть достойно.

– Ваша игра выглядит академичной, не хватало роли лидеров. Была ли мотивация на победу у команды?

– А как же побеждать без мотивации? Конечно. Мы готовились к этому матчу. Игра серьезная, команда настраивалась.

– Тем не менее всего одна заброшенная шайба.

– В этом наша проблема. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть, конечно.

– Дмитрия Кагарлицкого вернули в звено к и . Насколько вы довольны?

– Пришел такой момент, когда надо было посмотреть на сочетание. И другие звенья поменял, сделал перестановки.

Звено Шипачева справилось с этим, другие – не совсем. Не могу сказать, что были какие-то ошибки в плане перестановок, но надо время, видимо, чтобы они сработались.

В дальнейшем все будет нормально, – сказал главный тренер « » .