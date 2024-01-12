Билялетдинов про 1:3 от «Трактора»: «Ак Барсу» нужно убирать моменты, мешающие сыграть достойно. Ошибки чисто индивидуальные»
Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Трактора».
«Ак Барс» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Сложная игра была, несмотря на то, что мы серьезно готовились к этому матчу. Понимали, что это важная встреча.
Но «Трактор» играл на хорошем подъеме, эмоционально, создавал сложности для нас. Неслучайно мы допускали ошибки, после чего и пропустили три шайбы.
Нам нужно исправляться в этом плане. Ошибки не такие серьезные, а чисто индивидуальные. Надо убирать моменты, которые мешают нам сыграть достойно.
– Ваша игра выглядит академичной, не хватало роли лидеров. Была ли мотивация на победу у команды?
– А как же побеждать без мотивации? Конечно. Мы готовились к этому матчу. Игра серьезная, команда настраивалась.
– Тем не менее всего одна заброшенная шайба.
– В этом наша проблема. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть, конечно.
– Дмитрия Кагарлицкого вернули в звено к Вадиму Шипачеву и Александру Радулову. Насколько вы довольны?
– Пришел такой момент, когда надо было посмотреть на сочетание. И другие звенья поменял, сделал перестановки.
Звено Шипачева справилось с этим, другие – не совсем. Не могу сказать, что были какие-то ошибки в плане перестановок, но надо время, видимо, чтобы они сработались.
В дальнейшем все будет нормально, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.