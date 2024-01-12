Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Ак Барсом»: «Очень высокое качество игры – все сыграли отлично. Ребята показывают, чего они стоят»

Теги Ак Барс Трактор Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин заявил о высоком качестве игры «Трактора» в матче с «Ак Барсом».

«Трактор» победил со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Классная игра с нашей стороны. Настраивались на матч, на хорошего соперника.

Все линии сыграли отлично. Встреча уровня плей-офф. Очень высокое качество игры от нас. Заслуженно победили.

– Завершилась домашняя серия, набрали шесть очков из восьми. Как оцените этот отрезок?

– Конечно, хочется всегда побеждать. Где-то иногда не получается. Мы над этим работаем. Ребята – молодцы. Своей игрой они показывают, чего они стоят.

– Насколько важно для «Трактора» быть в топ-4 Востока, чтобы начинать серию плей-офф дома?

– У нас такой задачи нет, чтобы быть в четверке. Мы выходим побеждать в каждом матче. Все соперники в плей-офф одинаковы.

Со всеми можно играть. Все будет зависеть от настроя, физического состояния и действий на льду, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

2 комментария
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Молодцы ребята!!!
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Сегодня красота была. Выйграли достойно. Убери пожалуйста бревно он единственный ни с командой.
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