Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Ак Барсом»: «Очень высокое качество игры – все сыграли отлично. Ребята показывают, чего они стоят»

Алексей Заварухин заявил о высоком качестве игры «Трактора» в матче с «Ак Барсом».

«Трактор» победил со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата .

– Классная игра с нашей стороны. Настраивались на матч, на хорошего соперника.

Все линии сыграли отлично. Встреча уровня плей-офф. Очень высокое качество игры от нас. Заслуженно победили.

– Завершилась домашняя серия, набрали шесть очков из восьми. Как оцените этот отрезок?

– Конечно, хочется всегда побеждать. Где-то иногда не получается. Мы над этим работаем. Ребята – молодцы. Своей игрой они показывают, чего они стоят.

– Насколько важно для «Трактора» быть в топ-4 Востока, чтобы начинать серию плей-офф дома?

– У нас такой задачи нет, чтобы быть в четверке. Мы выходим побеждать в каждом матче. Все соперники в плей-офф одинаковы.

Со всеми можно играть. Все будет зависеть от настроя, физического состояния и действий на льду, – сказал главный тренер « » .