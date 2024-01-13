Экс-вратаря «Автомобилиста» Коваржа унесли с арены на носилках во время матча чемпионата Чехии. Ему в шею попала шайба

Якуб Коварж получил травму во время матча и покинул арену на носилках.

Бывший вратарь « », выступавший в на протяжении девяти сезонов, сейчас представляет чешскую «Спарту». 12 января команда из Праги провела выездной матч против « » (4:3).

Во втором периоде 35-летний хоккеист получил повреждение – шайба попала ему в шею после броска Ярослава Влаха. Вратарь гостей упал на лед, его партнеры быстро позвали медиков. Врачи надели Коваржу на шею поддерживающий воротник и унесли его c арены на носилках.

« вне опасности и направляется в больницу на обследование. Скрестите пальцы за него, чтобы он был здоров и скоро вернулся», – говорится в сообщении «Спарты».