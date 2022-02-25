Заварухин о Коварже: «Вратарь – это 90% результата. Он тащил нас, от него команда заряжалась, как от аккумулятора»

рассказал, почему Якуб Коварж не вернулся в «Автомобилист».

В сентябре 33-летний голкипкер покинул клуб из-за проблем со здоровьем.

– В чем причины неудачного выступления «Автомобилиста»?

– Одна из самых главных проблем – вратарская. У нас есть хорошие бэкапы: Шикин, Галкин, подрастает Романов. Но хорошего первого номера нам категорически недоставало.

Кроме этого, не было единого коллектива. В командном виде спорта это один из основных аспектов.

– Что Якуб Коварж давал «Автомобилисту» помимо сэйвов? Почему команда оказалась настолько от него зависима?

– Вратарь сейчас в хоккее – это 90% результата. Раньше говорили о 50%, но теперь гораздо больше. На вратаре очень много держится. Якуб тащил нас, от него команда заряжалась, как от аккумулятора. Нередко бывало, что он выручит в непростой ситуации, а в ответной атаке команда забивает гол. Ребята вдохновлялись его спасениями.

Вы же видели финал Олимпиады? Это было своего рода соревнование вратарей. Да это касается и всего турнира. Федотов, Рибар, Сятери – все сыграли классно.

– Когда «Автомобилист» прощался с Коваржем, сообщалось, что он выбыл до конца сезона, но в декабре он оказался в Швейцарии. Не было ли варианта возвращения Якуба в Екатеринбург?

– У нас был такой диалог. Но не было гарантии, что его проблема со здоровьем решена. Здорово, что он вернулся. Якуб – очень хороший вратарь. Он и сейчас выступает на высоком уровне, я следил за тем, как он играет за . Однако сам Якуб нам тогда говорил, что для полного восстановления должен пропустить около года. Я не знаю, то ли другие врачи дали иные показания, то ли восстановление пошло с опережением графика. Я только рад за Якуба, что он продолжает спортивную карьеру, – сказал главный тренер «Автомобилиста».