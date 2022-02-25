Заварухин о Коварже: «Вратарь – это 90% результата. Он тащил нас, от него команда заряжалась, как от аккумулятора»

Теги Автомобилист травмы Николай Заварухин чемпионат Швейцарии Цюрих КХЛ Дмитрий Шикин Якуб Коварж Владимир Галкин Хоккей

Николай Заварухин рассказал, почему Якуб Коварж не вернулся в «Автомобилист».

В сентябре 33-летний голкипкер покинул клуб из-за проблем со здоровьем. 

– В чем причины неудачного выступления «Автомобилиста»?

– Одна из самых главных проблем – вратарская. У нас есть хорошие бэкапы: Шикин, Галкин, подрастает Романов. Но хорошего первого номера нам категорически недоставало.

Кроме этого, не было единого коллектива. В командном виде спорта это один из основных аспектов.

– Что Якуб Коварж давал «Автомобилисту» помимо сэйвов? Почему команда оказалась настолько от него зависима?

– Вратарь сейчас в хоккее – это 90% результата. Раньше говорили о 50%, но теперь гораздо больше. На вратаре очень много держится. Якуб тащил нас, от него команда заряжалась, как от аккумулятора. Нередко бывало, что он выручит в непростой ситуации, а в ответной атаке команда забивает гол. Ребята вдохновлялись его спасениями.

Вы же видели финал Олимпиады? Это было своего рода соревнование вратарей. Да это касается и всего турнира. Федотов, Рибар, Сятери – все сыграли классно.

– Когда «Автомобилист» прощался с Коваржем, сообщалось, что он выбыл до конца сезона, но в декабре он оказался в Швейцарии. Не было ли варианта возвращения Якуба в Екатеринбург?

– У нас был такой диалог. Но не было гарантии, что его проблема со здоровьем решена. Здорово, что он вернулся. Якуб – очень хороший вратарь. Он и сейчас выступает на высоком уровне, я следил за тем, как он играет за «Цюрих». Однако сам Якуб нам тогда говорил, что для полного восстановления должен пропустить около года. Я не знаю, то ли другие врачи дали иные показания, то ли восстановление пошло с опережением графика. Я только рад за Якуба, что он продолжает спортивную карьеру, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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