Якуб Коварж: «В России выход в плей-офф интересно вознаграждался финансово, я мог позволить себе Range Rover. Титул со «Спартой» не принес бы мне этого»

Теги Автомобилист чемпионат Чехии Спарта КХЛ Якуб Коварж деньги Хоккей

Якуб Коварж сравнил уровень доходов хоккеистов в России и Чехии. 

«В России выход в плей-офф интересно вознаграждался финансово, так что я мог позволить себе Range Rover. Титул со «Спартой» не принес бы мне этого. 

Но я должен что-то придумать, потому что это хорошо мотивирует меня. Я посмотрю в контракте, есть ли премии за титул, и подумаю, что я мог бы на них купить», – сказал бывший вратарь «Автомобилиста», выступающий за пражскую «Спарту». 

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7 комментариев

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Ренат
Ответ Eliza77
Гашеку привет передай от всех русских и можешь приезжать в Спартак )
Нечего ему делать в России.
+1
-1
0
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Eliza77
Гашеку привет передай от всех русских и можешь приезжать в Спартак )
0
-3
-3
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chto s licom?
Ответ Профи66
Купишь Татру..😎играй в чехии ...Чехи нам не нужны..
нужны
+2
-1
+1
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Ярик01
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Он Гашека хочет в могилу загнать что ле?
Жителей Ебурга, что узнают, на какие "достижения" тратится в учрежденном правительством области клубе.
+3
-2
+1
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Хей-Хо, а ну пошли!
Он Гашека хочет в могилу загнать что ле?
+6
-1
+5
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Профи66
Купишь Татру..😎играй в чехии ...Чехи нам не нужны..
+4
-4
0
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Jeff Lebowski
Россия - широкая душа.
+2
0
+2
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