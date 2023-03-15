Якуб Коварж: «В России выход в плей-офф интересно вознаграждался финансово, я мог позволить себе Range Rover. Титул со «Спартой» не принес бы мне этого»

сравнил уровень доходов хоккеистов в России и Чехии.

«В России выход в плей-офф интересно вознаграждался финансово, так что я мог позволить себе Range Rover. Титул со «Спартой» не принес бы мне этого.

Но я должен что-то придумать, потому что это хорошо мотивирует меня. Я посмотрю в контракте, есть ли премии за титул, и подумаю, что я мог бы на них купить», – сказал бывший вратарь « », выступающий за пражскую «Спарту».