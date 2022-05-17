Станислав Бочаров: «Дацюк – великий игрок. Вернись он в «Автомобилист», точно бы помог»

подвел итоги сезона-2021/22.

– Для минувший сезон завершился неожиданно рано. Команда не смогла пробиться в плей-офф. Осадок, наверное, остался?

– Конечно, остался, ведь у нас в «Автомобилисте» был очень хороший и сильный состав. Я считаю, что команда обязана была играть в плей-офф.

– Прошлым летом перед стартом чемпионата Екатеринбург обладал едва ли не сильнейшим составом на Востоке. Можно сказать, что у «Автомобилиста» было шесть полноценных звеньев, но целостной игры в регулярном сезоне так и не получилось. В чем видите причины?

– Может быть, я повторюсь, но скажу, что состав у нас был действительно мощным, но даже в профессиональном спорте иногда случаются необъяснимые вещи, как произошло с нами в завершившемся сезоне…

– Насколько сильно на «Автомобилист» повлияла травма основного голкипера , полученная им на старте чемпионата?

– Травма Якуба дала возможность другим вратарям проявить себя. Конечно, она сказалась на действиях команды, но в то же время это дало дополнительный толчок и дополнительный шанс другим, более молодым голкиперам себя показать.

– По ходу завершившегося сезона в прессе то и дело поднимался вопрос о возможном возвращении в команду легендарного Павла Дацюка. На ваш взгляд, его опыта и авторитета не хватало в раздевалке?

– Дацюк, безусловно, великий игрок с большим именем. Я думаю, вернись он в «Автомобилист», он точно бы нам помог! – сказал нападающий, ранее перешедший из «Автомобилиста» в .