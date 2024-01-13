Петтерссон забил победный гол в 4-м матче подряд. Рекорд НХЛ – 5 победных шайб подряд в сезоне-1920/21

Теги Питтсбург Ванкувер Даниэль Альфредссон НХЛ рекорды Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон принес «Ванкуверу» победу в 4-й раз подряд.

Нападающий «Кэнакс» забросил победную шайбу в матче против «Питтсбурга» в регулярном чемпионате НХЛ (4:3 ОТ). 

25-летний хоккеист забил победный гол четвертый раз подряд – ранее он это делал в играх с «Нью-Джерси» (6:4), «Рейнджерс» (6:3) и «Айлендерс» (5:2). Петтерссон сравнялся по этому показателю с Даниэлем Альфредссоном, который забил победные голы в четырех матчах подряд в сезоне-2006/07. 

Рекорд НХЛ принадлежит Ньюси Лалонду – он отметился победными шайбами 5 раз подряд в сезоне-1920/21. 

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7 комментариев
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Ответ Rodgeras
Победный гол сейчас сильно ситуетивная ситуёвина. Можно вести 5:0, забить шестой и именно он станет победным. Больше важны, по моему мнению, голы, которые сравнивают счёт. А победные - это когда при ничейном счёте, ты вышел вперёд. ИМХО
При счете 6-0, победным голом всё равно будет первая заброшенная шайба)
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Проснулись, матч еще позавчерашней ночью был - и кстати, у него рекорд:
Элиас Петтерссон становится первым игроком в истории НХЛ, забившим победный гол в четырех выездных матчах подряд!
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повторить рекорд вековой давности было бы круто
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Как по мне, при всем уважении к классным дедушкам, но рекорды до расширения и после нужно разделять официально. Пять победных шайб, когда соперников всего 5 штук в лиге - это не то же самое, что сейчас, когда Кувер подряд играет три матча в НЙ, а потом катает с Питтсбургом, собрав половину сильнейшего дивизиона в Лиге)
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Смотрю на фото Петтерссона в профиле - а там Седин(ы)
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Всегда не понимал как можно сравнивать рекорды современности с эпохой столетней давности.
Я считаю, что и в НХЛ и в НБА серьезно сравнивать можно начиная хотя бы с 60-х(а лучше с 70-х).
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