Петтерссон забил победный гол в 4-м матче подряд. Рекорд НХЛ – 5 победных шайб подряд в сезоне-1920/21

Элиас Петтерссон принес «Ванкуверу» победу в 4-й раз подряд.

Нападающий «Кэнакс» забросил победную шайбу в матче против « » в регулярном чемпионате НХЛ (4:3 ОТ).

25-летний хоккеист забил победный гол четвертый раз подряд – ранее он это делал в играх с «Нью-Джерси» (6:4), «Рейнджерс» (6:3) и «Айлендерс» (5:2). Петтерссон сравнялся по этому показателю с , который забил победные голы в четырех матчах подряд в сезоне-2006/07.

Рекорд НХЛ принадлежит Ньюси Лалонду – он отметился победными шайбами 5 раз подряд в сезоне-1920/21.