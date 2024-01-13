Петтерссон забил победный гол в 4-м матче подряд. Рекорд НХЛ – 5 победных шайб подряд в сезоне-1920/21
Элиас Петтерссон принес «Ванкуверу» победу в 4-й раз подряд.
Нападающий «Кэнакс» забросил победную шайбу в матче против «Питтсбурга» в регулярном чемпионате НХЛ (4:3 ОТ).
25-летний хоккеист забил победный гол четвертый раз подряд – ранее он это делал в играх с «Нью-Джерси» (6:4), «Рейнджерс» (6:3) и «Айлендерс» (5:2). Петтерссон сравнялся по этому показателю с Даниэлем Альфредссоном, который забил победные голы в четырех матчах подряд в сезоне-2006/07.
Рекорд НХЛ принадлежит Ньюси Лалонду – он отметился победными шайбами 5 раз подряд в сезоне-1920/21.
Элиас Петтерссон становится первым игроком в истории НХЛ, забившим победный гол в четырех выездных матчах подряд!
Я считаю, что и в НХЛ и в НБА серьезно сравнивать можно начиная хотя бы с 60-х(а лучше с 70-х).