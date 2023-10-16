Малкин – третья звезда недели в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» набрал 6 очков в 3 матчах
Евгений Малкин признан третьей звездой недели в НХЛ.
Лига назвала трех лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 6 (2+4) очков в трех матчах.
Второй звездой стал форвард «Ванкувера Элиас Петтерссон, записавший на свой счет 6 (1+5) баллов в двух играх.
Первой звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, сделавший два хет-трика при 6 (6+0) очках в двух матчах.
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