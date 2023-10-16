Малкин – третья звезда недели в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» набрал 6 очков в 3 матчах

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Ванкувер Евгений Малкин НХЛ Остон Мэттьюс Элиас Петтерссон Хоккей

Евгений Малкин признан третьей звездой недели в НХЛ.

Лига назвала трех лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 6 (2+4) очков в трех матчах.

Второй звездой стал форвард «Ванкувера Элиас Петтерссон, записавший на свой счет 6 (1+5) баллов в двух играх.

Первой звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, сделавший два хет-трика при 6 (6+0) очках в двух матчах.

5 комментариев

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Alex Nobilius
Малкину респект. В том числе за скромность. Такого же успешного продолжения сезона! Он к нему очевидно готов. В отличии от....
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Йохан Чпохан
Джино 💪 скромный и гениальный!
+1
0
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IrbIS
Матис - величайший мексиканский игрок в хоккей...
+4
-4
0
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Hivaga22
Мэтьюс - без вариантов, конечно, первая звезда
0
0
0
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FCB1991
Лучший российский игрок в истории НХЛ.
+1
-1
0
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