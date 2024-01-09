Петтерссон с 2+2, вратарь «Далласа» Мюррей с первым шатаутом в карьере и Неделькович – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд прошедшего игрового дня.

Третьей звездой был назван голкипер « » , отразивший 36 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

Второй звездой признан вратарь « » Мэттью Мюррей. 25-летний канадец отразил все 23 броска в игре против «Миннесоты» (4:0) и сделал первый шатаут в карьере.

Первой звездой стал форвард « » Элиас Петтерссон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Рейнджерс» (6:3).