Петтерссон с 2+2, вратарь «Далласа» Мюррей с первым шатаутом в карьере и Неделькович – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Ванкувер Даллас НХЛ Алекс Неделькович Элиас Петтерссон Мэттью Мюррей Хоккей

НХЛ назвала трех звезд прошедшего игрового дня.

Третьей звездой был назван голкипер «Питтсбурга» Алекс Неделькович, отразивший 36 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).

Второй звездой признан вратарь «Далласа» Мэттью Мюррей. 25-летний канадец отразил все 23 броска в игре против «Миннесоты» (4:0) и сделал первый шатаут в карьере.

Первой звездой стал форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Рейнджерс» (6:3).

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5 комментариев
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Неделькович стена!
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удивлён что у Мюррея первый шатаут в НХЛ)
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Ответ Dottore
Неделькович стена!
Согласен 👍 надо основным делать его. с Джарри кашу не сваришь .
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Что нужно защитнику кроме очков чтобы попасть в звезды матча, звезды дня?
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Ответ Stenort
Что нужно защитнику кроме очков чтобы попасть в звезды матча, звезды дня?
Сыграть минимум полчаса, чтоб команда при этом на 0 сыграла, отметиться положительной полезностью и по возможности вынести шайбу с ленточки. И то попадёт если у остальных претендентов меньше двух очков
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