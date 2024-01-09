У 3 игроков «Ванкувера» по 50+ очков после 40 игр сезона – это 3-й случай за последние 30 лет в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Оттава Ванкувер Яромир Ягр Марио Лемье Даниэль Альфредссон Дэни Хитли Джейсон Спецца НХЛ Рон Фрэнсис рекорды Томас Сандстрем Джей Ти Миллер Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Три хоккеиста «Ванкувера» набрали по 50+ очков после 40 игр в сезоне НХЛ.

Нападающий Джей Ти Миллер первым в составе «Кэнакс» набрал 50 очков в сезоне – у него 19+35 в 40 матчах.

В игре с «Рейнджерс» (6:3) отметка в 50 баллов покорилась защитнику Куинну Хьюзу (10+40) и форварду Элиасу Петтерссону (19+33).

«Ванкувер» стал 30-й командой в истории НХЛ, в составе которой после 40 игр как минимум три игрока набрали 50 баллов.

За последние 30 лет это всего третий случай в лиге. В сезоне-1995/96 это удалось в составе «Питтсбурга» Марио Лемье, Яромиру Ягру, Рону Фрэнсису и Томасу Сандстрему, а в сезоне-2007/08 в «Оттаве» это сделали Дэни Хитли, Джейсон Спецца и Даниэль Альфредссон.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ванкувер vs Виннипег - был бы крутой финал Западной конференции!!!
+8
-3
+5
Сейчас у Кэнакс второй пик формы (первый был в начале сезона).
Вопрос - будет ли третий пик? И если да, то придется ли он на плей-офф?..
+8
-3
+5
Я ожидал увидеть братьев Сединов с кем-то третьим в этом списке.
Лемье с Ягром были вполне ожидаемы.
+4
-1
+3
сколько в НХЛ людей работает в отделе статистики?
+3
0
+3
Примечательно еще, что, если мне память не изменяет, тройки Питтсбурга и Оттавы набрали свои очки, играя в одном звене, а у Ванкувера Петтерссон с Миллером пока только две игры провели вместе(не считая спецбригад, конечно), а Хьюз так и вообще защитник.
+4
-1
+3
Ответ Stenort
Ванкувер vs Виннипег - был бы крутой финал Западной конференции!!!
Прямо сейчас — да.
Но не известно, в какой форме они будут к апрелю/маю.
+4
-1
+3
У троицы из Ванкувера достижение еще круче, чем у двух последних аналогов.

Тут дело в том, что Альфредссон, Спецца, Хитли, равно как и Лемье, Фрэнсис, Ягр играли в одном звене (Сандстрем забил кучу голов в питтсбургском ПП, где ему помимо указанных легенд из Зала Славы, помогал еще и Зубов). А Петтерссон и Миллер играют в разных звеньях, не говоря уже про защитника Хьюза, который вообще выходит с всеми звеньями Кэнакс.
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
сколько в НХЛ людей работает в отделе статистики?
Напоминает недавний Калгари, за сотку у троих в конце сезона. Суета все это.
+2
0
+2
Ответ Vankouver
У троицы из Ванкувера достижение еще круче, чем у двух последних аналогов. Тут дело в том, что Альфредссон, Спецца, Хитли, равно как и Лемье, Фрэнсис, Ягр играли в одном звене (Сандстрем забил кучу голов в питтсбургском ПП, где ему помимо указанных легенд из Зала Славы, помогал еще и Зубов). А Петтерссон и Миллер играют в разных звеньях, не говоря уже про защитника Хьюза, который вообще выходит с всеми звеньями Кэнакс.
в 95/96 Сандстрем как раз играл в-основном с Лемье... и третьим в звене кстати Нэслунд был до обмена,
а Ягр и Фрэнсис с Недведом
+1
0
+1
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Эдмонтон точно заползет в ПО. И это придаст им импульс. Тоже самое относительно недавно было с Луисами с их неожиданным КС.
Согласен насчет того, что они скорее всего зайдут в плей-офф с wild card.
Но дальше могут отлететь уже в 1-м раунде от команды с хорошей глубиной состава (а это все топ-3 каждого дивизиона).
+1
0
+1
Ответ Стальной Цуккини 5х5
А будет Колорадо - Эдмонтон :)
Эдмонтон — едва ли.
Колорадо-Вегас, Даллас-Виннипег, или иная их комбинация — возможно.
+2
-1
+1
Четыре Пингвина? Круто!
0
0
0
Ответ vzi
Эдмонтон — едва ли. Колорадо-Вегас, Даллас-Виннипег, или иная их комбинация — возможно.
Эдмонтон точно заползет в ПО. И это придаст им импульс. Тоже самое относительно недавно было с Луисами с их неожиданным КС.
+1
-1
0
повезло результативное время играют
0
0
0
Стэмкос в Тампе немного подвел для такого же результата
0
0
0
Ответ Bartez1986
сколько в НХЛ людей работает в отделе статистики?
Много. Помню забавный случай, где-то лет 10 назад во время матча Торонто. Фил Кессел попал в штангу и комментатор усмехнулся "Мне кажется, Фил очень часто попадает в штанги в этом сезоне. Интересно, есть ли статистика по попаданиям в штангу?". Через пару минут на экран вывели статистику сколько раз Кессел попадал в штангу в том сезоне.
0
0
0
Хьюз монстр конечно
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий