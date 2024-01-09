У 3 игроков «Ванкувера» по 50+ очков после 40 игр сезона – это 3-й случай за последние 30 лет в НХЛ
Три хоккеиста «Ванкувера» набрали по 50+ очков после 40 игр в сезоне НХЛ.
Нападающий Джей Ти Миллер первым в составе «Кэнакс» набрал 50 очков в сезоне – у него 19+35 в 40 матчах.
В игре с «Рейнджерс» (6:3) отметка в 50 баллов покорилась защитнику Куинну Хьюзу (10+40) и форварду Элиасу Петтерссону (19+33).
«Ванкувер» стал 30-й командой в истории НХЛ, в составе которой после 40 игр как минимум три игрока набрали 50 баллов.
За последние 30 лет это всего третий случай в лиге. В сезоне-1995/96 это удалось в составе «Питтсбурга» Марио Лемье, Яромиру Ягру, Рону Фрэнсису и Томасу Сандстрему, а в сезоне-2007/08 в «Оттаве» это сделали Дэни Хитли, Джейсон Спецца и Даниэль Альфредссон.
Вопрос - будет ли третий пик? И если да, то придется ли он на плей-офф?..
Лемье с Ягром были вполне ожидаемы.
Но не известно, в какой форме они будут к апрелю/маю.
Тут дело в том, что Альфредссон, Спецца, Хитли, равно как и Лемье, Фрэнсис, Ягр играли в одном звене (Сандстрем забил кучу голов в питтсбургском ПП, где ему помимо указанных легенд из Зала Славы, помогал еще и Зубов). А Петтерссон и Миллер играют в разных звеньях, не говоря уже про защитника Хьюза, который вообще выходит с всеми звеньями Кэнакс.
а Ягр и Фрэнсис с Недведом
Но дальше могут отлететь уже в 1-м раунде от команды с хорошей глубиной состава (а это все топ-3 каждого дивизиона).
Колорадо-Вегас, Даллас-Виннипег, или иная их комбинация — возможно.