У 3 игроков «Ванкувера» по 50+ очков после 40 игр сезона – это 3-й случай за последние 30 лет в НХЛ

Три хоккеиста «Ванкувера» набрали по 50+ очков после 40 игр в сезоне НХЛ.

Нападающий Джей Ти Миллер первым в составе «Кэнакс» набрал 50 очков в сезоне – у него 19+35 в 40 матчах.

В игре с « » (6:3) отметка в 50 баллов покорилась защитнику (10+40) и форварду (19+33).

« » стал 30-й командой в истории , в составе которой после 40 игр как минимум три игрока набрали 50 баллов.

За последние 30 лет это всего третий случай в лиге. В сезоне-1995/96 это удалось в составе « » , , Рону Фрэнсису и Томасу Сандстрему, а в сезоне-2007/08 в «Оттаве» это сделали , и Даниэль Альфредссон.