Кравец про 3:2 с «Амуром»: «Трудный матч, игра кость в кость. Хомченко держал счет, а самоотверженность добавляет желания победить»

Теги Авангард Амур КХЛ Михаил Кравец Артем Чмыхов Павел Хомченко Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Амуром» (3:2).

«Мы с ребятами обсуждали, что в этой поездке будет сложно сыграть на каких-то сумасшедших скоростях, на комбинациях, потому что давит смена часовых поясов, разница во времени.

Определились, что будем играть аккуратно, ловить броски на себя, не делать ошибки, а главное – забросить на одну шайбу больше, чем соперник. И, конечно, постараться не удаляться, что сегодня, кстати, не получилось. А так – благодарен ребятам.

Трудный матч, серьезный соперник, игра кость в кость. Опять Хомченко держал счет, а самоотверженность придает уверенность команде, добавляет желания победить.

Отсутствие Гуляева? Он приболел, температура. Артем Чмыхов здорово играл в роли седьмого защитника, сегодня вышел в постоянной паре обороны и выполнил свое задание, не подвел, а помог команде победить», – сказал главный тренер «Авангарда».

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3 комментария
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И наш вратарь в воротах соперника!
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Всех с победой! Матч интересный, не без интриги, но правда команда выглядит тяжело и по сравнению с Амуром, прям как будто ветераны играли. С дисциплиной проблемы, нахватали неоправданных удалений, но игра в защите порадовала, много бросков на себя поймали и конечно Хомченко пока стоит отлично. Синяков сегодня конечно насобирали вдоволь, а завтра будет ещё тяжелее.
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