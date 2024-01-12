Кравец про 3:2 с «Амуром»: «Трудный матч, игра кость в кость. Хомченко держал счет, а самоотверженность добавляет желания победить»

Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Амуром» (3:2).

«Мы с ребятами обсуждали, что в этой поездке будет сложно сыграть на каких-то сумасшедших скоростях, на комбинациях, потому что давит смена часовых поясов, разница во времени.

Определились, что будем играть аккуратно, ловить броски на себя, не делать ошибки, а главное – забросить на одну шайбу больше, чем соперник. И, конечно, постараться не удаляться, что сегодня, кстати, не получилось. А так – благодарен ребятам.

Трудный матч, серьезный соперник, игра кость в кость. Опять Хомченко держал счет, а самоотверженность придает уверенность команде, добавляет желания победить.

Отсутствие Гуляева? Он приболел, температура. Артем Чмыхов здорово играл в роли седьмого защитника, сегодня вышел в постоянной паре обороны и выполнил свое задание, не подвел, а помог команде победить», – сказал главный тренер «Авангарда».