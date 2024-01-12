«Авангард» одержал 4-ю победу подряд

Теги Авангард Амур КХЛ Хоккей

«Авангард» одержал четвертую победу подряд.

Омский клуб сегодня обыграл «Амур» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Для «Авангарда» эта победа стала 4-й подряд. Ранее были обыграны «Лада» и дважды «Адмирал».

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5 комментариев
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И в этот раз спасибо бывшему вратарь за фору)
Юрчо и Прохоркин прям хорошо, Жафяров пока с ними не смотрится.
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вот и вопрос нужен ли был так сильно жафяров. который должен был рвать и метать на площадке
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Хомченко пока хорошо смотрится,надёжно,без лишней суетливости в отличии от Мишурова(не в обиду будь сказано)...чем то схожи с Проскуряковым.
По Жафярову согласен,как то не заметен в связке с Прохоркиным и Юрчо. Самые большие вопросы по Николишину и Киселевичу... может стОит Филатьеву дать поиграть...ну и Колу дать шанс...
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Ответ Антон Фёдоров
вот и вопрос нужен ли был так сильно жафяров. который должен был рвать и метать на площадке
Жафяров пока мало заметен, но к плей-офф должен разыграться, будем надеяться.
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Авангард с победой!
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