«Авангард» одержал 4-ю победу подряд
«Авангард» одержал четвертую победу подряд.
Омский клуб сегодня обыграл «Амур» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Для «Авангарда» эта победа стала 4-й подряд. Ранее были обыграны «Лада» и дважды «Адмирал».
«Авангард» одержал четвертую победу подряд.
Омский клуб сегодня обыграл «Амур» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Для «Авангарда» эта победа стала 4-й подряд. Ранее были обыграны «Лада» и дважды «Адмирал».
Юрчо и Прохоркин прям хорошо, Жафяров пока с ними не смотрится.
По Жафярову согласен,как то не заметен в связке с Прохоркиным и Юрчо. Самые большие вопросы по Николишину и Киселевичу... может стОит Филатьеву дать поиграть...ну и Колу дать шанс...