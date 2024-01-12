«Авангард» одержал 4-ю победу подряд

«Авангард» одержал четвертую победу подряд.

Омский клуб сегодня обыграл « » (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Для « » эта победа стала 4-й подряд. Ранее были обыграны «Лада» и дважды «Адмирал».